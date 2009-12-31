Кабмин профинансировал президентские выборы

Кабинет Министров Украины с учетом предложений Центральной избирательной комиссии выделил 969,6 млн. грн. на финансирование мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, соответствующее положение содержится в правительственном постановлении "О мероприятиях по организации бюджетного процесса в 2010 году" от 29 декабря, подписанном премьером.

Постановление Кабмина вступает в силу 1 января 2010 года.