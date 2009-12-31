Главное на 31 декабря (день)

Хроника дня

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Финансы

Украина полностью рассчиталась с долгами

Все долговые обязательства Украины по внутреннему и внешнему долгу в 2009 году выполнены своевременно и в полном объеме. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, 30 декабря 2009 года осуществлена выплата по облигациям внутреннего государственного займа в размере 1 млрд. 956,2 млн. грн.

На протяжении текущего года платежи по погашению и обслуживанию государственного долга составили 39 млрд. 590,1 млн. грн., в том числе по внутреннему долгу - 22 млрд. 584,8 млн. грн., по внешнему - 17 млрд. 005,3 млн. грн.

Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Украина в течение кризисного года обеспечила возвращение 46 млрд. грн. внешних государственных займов.

По данным Минфина, за январь-ноябрь 2009 года государственный долг Украины в валютном выражении увеличился на 45,8% или на 11,27 млрд. долл. и составил 35,8 млрд. долл.

МВФ разрешил Украине использовать 2 млрд. долл. валютных резервов

Международный валютный фонд (МВФ) разрешил Украине снизить на 2 млрд. долл. международные валютные резервы страны для осуществления внешних выплат, в том числе по оплате за газ.

Об этом говорится в сообщении главы представительства МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, переданном агентству УНИАН.

"30 декабря исполнительный совет МВФ дал положительный ответ на просьбу правительства Украины внести поправки в критерии оценки показателей чистых международных резервов, определенных в действующем соглашении stand by, и снизить на 2 млрд. долл. уровень резервов, предусмотренный на конец декабря", - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что переговоры по формированию государственного бюджета Украины продолжаются. «Договоренности с украинскими чиновниками по бюджету на 2010 год, подкрепленные широкой политической поддержкой, станут основанием для продолжения выплат по программе сотрудничества МВФ и Украины», - сказано в сообщении.

Соцполитика

Зарплаты бюджетникам профинансированы на 100%

Государственное казначейство досрочно перечислило дотацию выравнивания для 100-процентной выплаты зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, в том числе за вторую половину декабря.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра, кандидата у президенты Юлии ТИМОШЕНКО, по ее поручению Министерство финансов 25 декабря получило от местных финансовых органов информацию о начисленной зарплате работникам бюджетных учреждений, согласно которой по состоянию на 24 декабря была не выплачена зарплата в сумме 1,9 млрд. грн.

С целью обеспечения выплаты зарплаты и учитывая отсутствие средств в местных бюджетах, Госказначейство перечислило дотацию выравнивания в полном объеме.

За счет досрочно перечисленной дотации выравнивания из государственного бюджета местные государственные администрации и органы местного самоуправления обязаны обеспечить 100-процентную выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, которые финансируются из местных бюджетов, за декабрь 2009 года, в том числе и за вторую половину декабря, заявило Министерство финансов Украины.

В сообщении напоминается, что Кабинет министров для обеспечения выплаты зарплат в бюджетной сфере еще в середине декабря принял решение о выделении регионам дополнительных дотаций общим объемом 1,7 млрд. грн.

Пенсионный фонд до 15 января представит свой бюджет

Кабинет Министров Украины обязал Пенсионный фонд и Министерство труда и социальной политики предоставить до 15 января 2010 года проект бюджета фонда с предложениями о внесении в законодательство изменений для обеспечения сбалансированности бюджета фонда.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 29 декабря 2009 года №1414 «О мерах по организации бюджетного процесса в 2010 году», текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно постановлению, Госказначейство имеет право предоставлять Пенсионному фонду займы сроком до 12 календарных месяцев на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий за счет средств госбюджета без начисления процентов за пользование этими средствами в суммах, определенных на основании расчетов фонда.

ТЭК

Ставка транзита газа через Украину вырастет до 2,7 долларов

Ставка транзита российского газа через территорию Украины в 2010 году в среднем составит 2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров против 1,7 доллара в текущем году

Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель компании «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Ставка рассчитывается по формуле, в среднем по году она будет 2,7 доллара», - сказал он.

Таким образом, в среднем ставка транзита вырастет на 58,8% по сравнению с текущим годом.

С.КУПРИЯНОВ также подтвердил, что цена газа для Украины в первом квартале составит 305,2 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, сегодня НАК "Нафтогаз Украины" прогнозировал, что цена импортного газа для страны в первом квартале 2010 года составит 305,2 доллара за тысячу кубов.

Рента на углеводороды останется на уровне прошлого года

Кабинет Министров Украины своим постановлением сохранил на первый квартал 2010 года ставки рентной платы на добываемое в Украине углеводородное сырье на уровне 2009 года.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №1414 от 29 декабря 2009 года «О мерах по организации бюджетного процесса в 2010 году», текст которого опубликован на правительственном портале.

В частности, в документе сказано, что субъекты хозяйствования, осуществляющие добычу (в том числе во время геологического изучения) углеводородного сырья, а именно – природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и газового конденсата и нефти на основании специальных разрешений на право пользования недрами, исчисляют налоговые обязательства с рентной платы за нефть, рентной платы за природный газ и рентной платы за газовый конденсат, которые добываются в Украине, в соответствии с пунктом 4 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины от 3 июня 2008 года № 309-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Кроме того, Кабмин установил, что предоставление специальных разрешений на пользование недрами в 2010 году осуществляется в соответствии с Порядком предоставления в 2009 году специальных разрешений на пользование недрами, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №608 от 17 июня 2009 года и Порядком проведения в 2009 году аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, утвержденным постановлением Кабмина №609 от 17 июня 2009 года.

Промышленность

Украина и РФ договорились о поставках труб

Соглашение, которое предусматривает поставку широкой номенклатуры украинских труб в Россию в пределах установленной квоты взамен на неприменение антидемпинговых пошлин, было продлено до 31 декабря 2010 года, сообщает Минэкономразвития РФ.

"30 декабря 2009 года в Москве подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Минэкономразвития России и Минэкономики Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации от 13 января 2005 года", - сообщило в четверг министерство.

Добровольные обязательства на поставку труб в рамках установленной квоты взяли на себя пять украинских заводов. Квота на 2010 год основана на фактическом объеме поставок данных заводов в 2009 году и будет конкретизирована в феврале 2010 года. На первый квартал объем поставок украинских труб в рамках соглашения определен в размере 55 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что Украина предлагала рассмотреть вопрос о продлении соглашения на 2010 год с квотой в размере 300 тысяч тонн трубной продукции, что составляет 70% от квоты 2009 года и адекватно падению спроса.

Объем украинской трубной продукции, поставляемой в РФ, по соглашению не превышает 5% от общего объема российского трубного рынка. Ранее ФАС России подтвердила целесообразность продления срока действия соглашения на 2010 год для поддержания конкурентной рыночной среды на российском рынке, где в настоящее время доля трех крупнейших компаний-производителей трубной продукции колеблется от 65 до 88%. Пять нефтяных компаний РФ обращались в правительство РФ с просьбой о продлении сроков соглашения во избежание необоснованного роста цен.

В РФ отменили пошлины на украинскую карамель

Правительство РФ постановлением от 29 декабря N1102 признало утратившим силу постановление от 12 октября 2005 г N604 "О введении специальных пошлин на отдельные товары, происходящие из Украины и ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации". Документ опубликован сегодня в "Российской газете" и вступил в силу со дня его официального опубликования.

Правительство РФ вводило постановлением от 12 октября 2005 г N604 специальные пошлины на отдельные кондитерские изделия, происходящие из Украины и ввозимые на таможенную территорию России.

Ставка специальной пошлины составляла 20% от таможенной стоимости, но не менее 0,25 евро/кг на вареные конфеты /код ТН ВЭД России 1704 90 710 0/, тоффи, карамели и аналогичные сладости /1704 90 750 0/.

Ставка специальной пошлины была установлена в размере 0,6 евро/кг на крахмальную патоку /код ТН ВЭД России 1702 30 990 1/, вареные конфеты /1806 90 500 1/, тоффи, карамели и аналогичные сладости /1806 90 500 2/, а также некоторые другие изделия /1806 90 500 9/.