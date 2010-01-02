Китайское телевидение начало вещание на Европу

Крупнейшее китайское информационное агентство "Синьхуа" с 1 января 2010 года начнет телевещание в Азии и ряде европейских стран. Об этом сообщает Lenta.ru.

Новая телекомпания, получившая название CNC (China Xinhua News Network Corp.), будет вещать на китайском языке 24 часа в сутки. Вещание будет включать в себя выпуски новостей и другие специальные сводки. Одновременно планируется запустить специальный канал, посвященный финансам и бизнесу.

Китайское руководство не удовлетворено тем, как освещается жизнь страны в международных СМИ. По мнению чиновников, западные каналы слишком пристрастны в своей деятельности и видят в жизни Китая только негатив. Новый телеканал должен стать первым шагом к расширению информационного влияния Китая в мире. Сообщается также, что инвестиции в проект составили около 6,6 миллиарда долларов.

На сегодняшний день Китай считается одной из самых закрытых для СМИ стран мира. В декабре 2009 года Комитет по защите журналистов представил доклад, в котором в частности говорится о 24 сотрудниках СМИ, находящихся в китайских тюрьмах.