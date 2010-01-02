Сегодня прекращается обнародование соцопросов

Сегодня, 2 января, прекращается обнародование информации о результатах опросов общественного мнения относительно кандидатов в президенты.

Об этом идет речь в утвержденном Центральной избирательной комиссией календарном плане подготовки выборов Президента, которые состоятся 17 января 2010 года.

Проведение предвыборной агитации "за" или "против" кандидата в президенты будет длиться до 24.00 последней пятницы перед днем выборов – 15 января 2010 года.

17 января 2010 года голосование по выборам Президента будет проходить с 8.00 до 20.00.

До 27 января должны быть установлены результаты голосования в день выборов Президента Украины и составлен соответствующий протокол.