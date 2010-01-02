Вступило в силу соглашение между Украиной и ЕС

С 1 января 2010 года вступила в силу вторая часть Соглашения между Украиной и Европейским Содружеством о реадмиссии граждан.

В соответствии с этим договором, Украина будет принимать лиц, прибывших в страны ЕС с территории нашего государства и нарушивших правила въезда и пребывания в этих странах. В соответствии с анализом, проведенным специалистами Госпогранслужбы Украины, количество принятых по Соглашению лиц в следующем году достигнет 8-10 тысяч в год, из которых 6 тысяч - граждане Украины, а до 4 тысяч – граждане третьих стран. Как известно, обязательным условием принятия граждан является наличие необходимых доказательств их пребывания на территории Украины.

Компетентными органами, на которые возложена задача по выполнению требований Соглашения, является МВД и Администрация Госпогранслужбы. Их полномочия четко разграничены в общей Инструкции о порядке действий органов внутренних дел и органов охраны государственной границы, текст которого сейчас согласовывается.

24 декабря 2009 года в Администрации Госпогранслужбы состоялось межведомственное совещание специалистов службы и МВД Украины, на котором согласовывались позиции ведомств по вопросам, связанным с механизмом выполнения соглашения. В первую очередь это касается организации взаимодействия заинтересованных органов, рассмотрения дел, касающихся принятых лиц в судах, порядка действий должностных лиц и тому подобное.

“Администрация Госпогранслужбы провела серьезную подготовку к выполнению положений Соглашения, - отметил во время совещания председательствующий на ней первый заместитель председателя ведомства – директор Департамента охраны государственной границы Павел ШИШОЛИН. – В частности, мы внесли изменения в учебные программы Национальной Академии ГПСУ и Учебного центра подготовки младших специалистов, продолжается реконструкция и совершенствование ведомственной системы содержания, активно изучается опыт правоохранительных ведомств государств - членов ЕС по этим вопросам.

Как сообщалось, в частности, по оценкам еженедельника «Комментарии», в Украине в 2010 году может оказаться 150 тыс. нелегальных эмигрантов, которых может передать ЕС в рамках соглашения о реадмиссии.

По данным издания, Украина в пунктах временного содержания нелегальных мигрантов сможет содержать около 4 тыс. человек, что обойдется бюджету в 3 млн. долларов.