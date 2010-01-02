Во Франции сожгли 1 тыс. 137 машин

В первую ночь нового года на территории Франции вандалы сожгли 1 тыс. 137 автомобилей.

Как передает Lenta.ru, масштабы ущерба сопоставимы с прошлогодними потерями, когда в первую ночь 2009 года было сожжено 1 тыс. 147 машин. Однако задержанных в 2010 году оказалось почти вдвое больше - 481 человек.

В обеспечении порядка в Париже принимали участие около 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов, а по всей стране на улицы вышли до 45 тыс. По меньшей мере 11 полицейских пострадали в результате столкновений с хулиганами.

В целях безопасности под Новый год в Париже была запрещена продажа напитков в стеклянной таре, а на заправках не отпускали бензин в канистрах.