Ющенко называет стратегическими отношения с Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что его миссия в дальнейшем развивать украинские интересы как на Восток, так и на Запад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с жителями города Моршин Львовской области.

«Наши отношения есть там, где есть украинские интересы. Очевидно, что у нас есть большие интересы в России, поэтому мы называем эти отношения стратегическими», - заявил Глава государства.

Он отметил то, что последней ступенькой перед входом в Евросоюз является подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«Нас отдаляет несколько месяцев от подписания Соглашения об ассоциации – это является последней ступенькой, выпускным экзаменом перед Евросоюзом», - отметил Президент.

Он также акцентировал на том, что «отношения между соседями никогда не бывают простыми, потому что речь идет о контактах, отношениях в сотнях вопросов».

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что всегда «легче дружить с теми, кто на другом конце света, потому что там есть два-три вопроса, которые тебя интересуют – чем с соседями, с которыми тебя связывает история, часто несладкая история».

Глава государства акцентировал на уникальности геополитики Украины в развитии украинских интересов и отметил, что он никогда не будет «призывать нацию повернуться к кому-либо спиной».

«Я никогда не буду никого призывать повернуться спиной к кому-либо, и не чувствовать, что там есть украинские интересы. Наши отношения есть там, где есть украинские интересы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отдельно он подчеркнул, что проведение финальной части Евро-2012 в Украине – «это уникальный проект интеграции Украины в Европу».

«Так далеко на Восток финальная часть футбольного чемпионата еще не проводилась. И это наш уникальный шанс», - отметил В.ЮЩЕНКО.