Янукович уверен, что сделает Украину сильной

Лидер Партии регионов, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что на посту главы государства сделает Украину сильной, по-настоящему независимой, целостной и соборной.

«Я вижу Украину сильным государством, с которым будут считаться, в том числе и соседи. Никто не смеет унижать наших граждан. Я сделаю Украину по-настоящему независимой, чтобы и страна, и народ сами могли решать судьбоносные вопросы, без вмешательства как Запада, так и Востока», - заявил В.ЯНУКОВИЧ в эфире ТРК «Киев» 3 января.

Он отметил, что «утвердит целостность и соборность Украины – чтобы все украинские земли лежали в нерушимых границах, и чтобы никто не смел даже допускать мысли, что можно претендовать на ту или другую украинскую территорию».

«Я построю и укреплю демократию. Украина будет не на словах, а на деле демократической. Потому что демократия – это составляющая стоимости нашего государства. Демократия – это права человека, верховенство закона, свобода слова», - выразил убеждение кандидат в президенты, отметив, что когда слышит из уст некоторых политиков в любом контексте слово «диктатура», то «это очень безответственные, и даже преступные заявления».

«Я сделаю Украину сильной, по-настоящему независимой, целостной и соборной», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кандидат в президенты заявил, что ради достижения этой цели на посту главы государства будет «пытаться и сделать все, чтобы сплотить все здоровые силы общества для того, чтобы дать гражданам Украины достойную жизнь».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «последние пять лет помаранчевые политики всегда объединялись во имя того, чтобы против кого-то бороться». «То ли против самих себя, то ли против меня. Я считаю, что надо объединяться не против кого-то». Следует объединиться для того, чтобы бороться с кризисом и с бедностью. Крайняя бедность миллионов украинских граждан – вот настоящий враг Украины, и мы не должны искать врагов среди нас. Это - неправильно, немудро, и не по-государственнически», - выразил убеждение лидер Партии регионов.

«Как Президент я все силы буду направлять именно на борьбу с кризисом и бедностью, И мы победим их в Украине. Украина будет для людей», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.