Ющенко: переговоры о едином кандидате продолжаются

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на том, что переговоры о едином кандидате в президенты от демократических сил продолжаются, и не теряет надежды на их положительный результат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пребывания в Тернопольской области.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он лично эти переговоры не ведет, но они происходят и с Арсением ЯЦЕНЮКОМ, и с Юрием КОСТЕНКО, и с Анатолием ГРИЦЕНКО, и с Олегом ТЯГНИБОКОМ и с другими кандидатами национально-демократического лагеря.

В.ЮЩЕНКО заметил, что пока не принимает участия в этих переговорах, а дал задание своему штабу вести эти переговоры, чтобы его участие не расценивали как определенное давление, или что-то другое. В то же время, он пообещал, что в случае, если будет видно позитив в этих переговорах, он к ним присоединится лично.

В.ЮЩЕНКО считает, что сегодня кандидатам мешает объединиться тот фактор, что за каждым из них стоят политические силы, которые планируют принимать участие в следующих местных выборах. В то же время, В.ЮЩЕНКО убежден, что каждый из кандидатов должен осознавать, что национальные интересы выше, чем собственные. Он подчеркнул, что выдвижение единого кандидата значительно облегчит выход представителя национально-демократического лагеря во второй тур. «Тот, кто выйдет из демократического лагеря во второй тур, тот и будет президентом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что сегодня борьба идет между двумя лагерями. С одной стороны национально-демократические силы, а с другой стороны «промосковские», к которым он отнес Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧА.

Говоря о сложности переговоров в демократическом лагере, В.ЮЩЕНКО заметил, что эти силы, к сожалению, сегодня раздроблены. «Они, к сожалению, раздроблены, как всегда, и в этом сложность… Убежден, что как всегда в критический момент судьба нас объединит, и мы найдем понимание. Я надеюсь, что мои слова услышат мои партнеры, мои друзья из демократического блока, и мы проведем эти две недели в успешном диалоге и выйдем на единого кандидата», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Львовской области В.ЮЩЕНКО заявил о завершающем этапе переговоров с четырьмя кандидатами в президенты относительно поддержки единрнр кандидата от демократических сил на выборах 17 января.

«Такие контакты проводятся. Последняя неделя перед выборами будет ключевой для завершения переговоров с Юрием КОСТЕНКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Анатолием ГРИЦЕНКО, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, лидер ВО “Свобода”, кандидат в президенты Олег ТЯГНИБОК опроверг заявление В.ЮЩЕНКО относительно ведения переговоров о поддержке единого кандидата на выборах.

По словам О.ТЯГНИБОКА, ему странно было из СМИ узнать о таком заявлении Президента. “Я в последний раз общался с господином ЮЩЕНКО лет 5 назад”, – сказал лидер ВО “Свобода”. Он добавил, что никаких даже намеков на подобные переговоры на сегодняшний день не было.

В свою очередь, кандидат на пост Президента Украины А.ГРИЦЕНКО заявил, что не ведет с действующим главой государства В.ЮЩЕНКО никаких переговоров относительно поддержки единого кандидата от демократических сил на выборах 17 января. «В очередной раз Президент сказал неправду», - опроверг он заявление действующего главы государства. Как отметил А.ГРИЦЕНКО, «переговоров с ним и его штабом не было, нет, и не будет относительно объединения».

Лидер “Фронта перемен”, кандидат в президенты А.ЯЦЕНЮК также заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру в пользу какого-либо другого кандидата на пост главы государства.