АНОНС на 5 января

Начнется День открытых дверей в НСК “Олимпийский”, на котором будет представлен план выполнения работ по установке конструкции покрытия над трибунами НСК "Олимпийский". Запланировано участие министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко, вице-премьер-министра Украины Ивана Васюника, членов комитета ВРУ, представителей КГГА и др.

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Пресс-конференция на тему: «Новый газовый год: «без пыли и шума?». Участники: Богдан Соколовский, представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Тодийчук, президент Киевского энергетического клуба „Q-club”; Владимир Омельченко, эксперт по энергетическим вопросам Центра им. Разумкова.