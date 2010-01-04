Литвин посетил детский дом «Малятко» в Киеве

Председатель Верховной Рады, кандидат на пост Президента Украины Владимир ЛИТВИН сегодня посетил детский дом «Малятко» в Киеве.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В.ЛИТВИНА пригласили посетить это заведение дети, которые под руководством дизайнера Светланы ЗОЗУЛИ принимали участие в проекте «Пиджак для будущего Президента». С.ЗОЗУЛЯ пошила вещи для проекта, а дети украсили их символами, которые, по их мнению, должны характеризовать будущего главу государства.

Среди символов - знак пацифизма, который, как считают дети, должен засвидетельствовать миролюбие Президента Украины и его способность решать все конфликтные ситуации мирным путем; символ индивидуальности, который должен говорить о важности заботы главы государства о раскрытии личности каждого гражданина; символ демократии, который должен засвидетельствовать преданность Президента идеям соблюдения прав человека и демократических свобод, и другие.

«Дети намного мудрее украинских политиков, - сказал руководитель парламента. - Они считают, что человек - это Вселенная, говорят о свободе, о неповторимости каждого человека, который должен иметь поддержку со стороны государства, быть востребованным и иметь возможность для своего развития».

В.ЛИТВИН поблагодарил за реализацию такой идеи, что, по его словам, продемонстрировала стремление, мечту детей жить в хорошей стране под руководством Президента, которому, по их мнению, присущие лучшие качества и черты.

«Те виденья и заветные мечты, которые изложили дети, свидетельствуют о том, что в своем развитии они опередили время и украинскую власть», - добавил председатель ВР.

В.ЛИТВИН подарил детскому дому компьютер и пригласил детей в парламент на экскурсию.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель ВР заявил, что следует «низко поклониться людям, которые свое сердце, душу и жизненный опыт вкладывают в детей-сирот, которые также как и другие имеют право на счастье, на детство». По его мнению, необходимо сохранить традиционные детские дома с профессиональными коллективами и педагогическим опытом, всячески поддержать педагогов, в них работающих, и не допустить бездумного реформирования этой системы.

По словам В.ЛИТВИНА, в Украине сложилась ненормальная ситуация, при которой количество детей-сирот и полусирот больше, чем после Второй мировой войны, - свыше 100 тысяч. «В то же время, происходит соревнование политиков, особенно в канун выборов, кто больше пообещает за рождение ребенка», - сказал он.

По убеждению главы парламента, государственная политика должна быть направлена на поддержку молодых семей, в частности, предусматривать возможность приобретения ими собственного жилья путем предоставления кредитов или на его покупку, или на строительство. После рождения первого ребенка, считает В.ЛИТВИН, государство должно брать на себя выплату 25% суммы кредита, после рождения второго - половину суммы, третьего, - выплату всей суммы кредита. «Убежден, что одна из причин наших неурядиц - отсутствие возможности у молодых родителей обустроить свое семейное гнездо», - заметил он.

При этом председатель Верховной Рады отметил, что необходимо отказаться от практики дешевой рабочей силы, люди должны иметь постоянную работу и достойную зарплату, «тогда нам не придется бороться с такими социальными болезнями, как пьянство, наркомания и все такое, тогда будут семьи и будут присмотрены дети».

«В противном случае мы будем тратить намного больше денег, не имея при этом положительных результатов. Люди должны иметь возможность обеспечить достойную жизнь своим детям», - сказал В.ЛИТВИН.