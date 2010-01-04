ГЛАВНОЕ на 4 января (вечер)

Хроника дня

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ТЭК

Доплата "Газпрома" за транзит газа будет зачтена «Нафтогазу»

В первом квартале с.г. "Газпром" фактически не будет деньгами оплачивать разницу между прошлогодним и нынешним тарифами на транзит, возникшую в связи с тем, что "Газпром" авансом оплатил транзит за 1-й квартал 2010 года по прошлогоднему тарифу, а впоследствии стоимость транзита газа была увеличена.

Как сообщил УНИАН заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, ежемесячные доплаты разницы тарифа на транзит газа в 2010 году будут использованы для взаимозачета при закупке Украиной российского газа в 1-м квартале т.г., а также при расчете за газ, приобретенный в декабре 2009 г.

Он отметил, что в ближайшие дни НАК "Нафтогаз Украины" и «Газпром» намерены окончательно решить этот вопрос.

«Практически, «Газпром» не будет доплачивать ежемесячную разницу между прошлогодним тарифом на транзит и тарифом на 2010 год. Мы, в свою очередь, не будем платить за полученный на эту сумму газ», - сказал В.ЧУПРУН.

Как сообщал УНИАН, ставка транзита российского газа через территорию Украины в 2010 году составит в среднем 2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров против 1,7 долл. в 2009 году.

В 2009 году «Газпром» произвел авансовый расчет за транзит газа. С учетом сокращения объемов транзита в прошлом году, фактически была проведена оплата объемов транзита, ожидаемых в первом квартале 2010 года. Тогда оплата была проведена по прошлогодней ставке транзита.

Уставный капитал "Нафтогаза" увеличен на 12 млрд. грн.

Уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" увеличен на 12 млрд. грн. Соответствующее постановление Кабинета министров №1408 от 23 декабря вступило в силу с 1 января 2010 года.

Согласно документу, Министерство финансов во исполнение этого постановления проводит выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 12 млрд. грн со сроком обращения 9-12 лет и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых. Использование полученных облигаций внутреннего государственного займа в хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" будет обеспечено согласно уставу компании.

Напомним, в феврале 2009 года Кабмин увеличил уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" на 18,3 млрд. грн.

Финансы

Страховщики договорились с Госфинуслуг

Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ и президент Украинской федерации страхования (УФС) Александр ЗАВАДА подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что подписание проводилось в рамках очередного общего собрания федерации.

Также сообщается, что данным соглашением закрепляются принципы взаимопонимания и сотрудничества между Госфинуслуг и УФС. В ходе реализации меморандума планируется повысить уровень информационного, материально-технического обеспечения Госфинуслуг; обеспечить прозрачность, оперативность, эффективность и прогнозируемость регулирования деятельности страховых компаний.

Оперативное взаимодействие при реализации статей меморандума будет направлено на внедрение антикризисных мероприятий, создание условий развития, в первую очередь, тех сегментов рынка, которые являются социально значимыми и нуждаются в высоком уровне регулирования, налаживание прозрачных и равноправных отношений между участниками рынка финансовых услуг.

Приоритетными направлениями на ближайшее время стороны считают: обеспечение достоверности финансовой отчетности страховщиков, в т.ч. путем повышения ответственности аудиторов и актуариев; расширение объема информации, которая подлежит обнародованию страховщиками; внедрение пруденциального надзора; создание условий для перехода страхового рынка на общую систему налогообложения.

Кроме того, УФС совместно с Госфинуслуг планируют ввести институт омбудсмена для защиты прав страховщиков и потребителей страховых услуг; обеспечить функционирование системы гарантирования выплат по договорам страхования жизни; адаптировать законодательную базу Украины к требованиям и нормам Европейского союза.

Соцполитика

Украина позаботится о трудоустройстве украинцев в Польше

Украинская власть намерена урегулировать вопрос трудоустройства украинских граждан, которые ежегодно приезжают в Польшу на заработки и, зачастую, работают нелегально.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в консульстве Украины в Варшаве, из-за нелегального статуса украинцы очень часто становятся жертвами недобросовестных польских работодателей, которые отказываются выплачивать им зарплату за выполненную работу.

По данным консульства, 7 из 10 обращений украинских граждан в консульства в Польше касаются, собственно, невыплаты заработной платы.

По данным министерства труда и социальной политики Польши, в первой половине прошлого года польские работодатели зарегистрировали почти 120 тысяч заявок на трудоустройство украинцев по сравнению с более 140 тысячами зарегистрированных за весь 2008 год.

„Ни украинская, ни польская сторона не знают, где они (люди, на которых были зарегистрированы заявки) работают”, - отметили в консульстве.

Собеседник агентства добавил, что чаще всего украинцы, на которых регистрируются заявки на работу в Польше, начинают работать без подписания договора, который мог бы защитить их права в случае конфликтов с работодателями.

Работодатели также не регистрируют их в налоговой администрации и соответствующих государственных фондах по социальному страхованию, благодаря чему избегают уплаты налогов и других отчислений.

„Есть идея, чтобы сделать трудоустройство легальным”, - отметили в консульстве.

Представитель консульства отметил, что переговоры по этому вопросу планируется начать в 2010 году. При этом он заметил, что введение новых изменений, которые необходимо оговорить в новом межправительственном договоре, может наступить через 2 года.

В консульстве добавили, что в настоящее время трудоустройство украинцев в Польше регулируется межправительственным украинско-польским договором от 1994 года, который де-факто на практике не применяется.

Польские власти летом 2007 года разрешили гражданам Украины, Беларуси и России работать в стране без официального разрешения на работу в течение 3 месяцев каждые полгода.

С февраля 2008 года поляки продлили срок такого трудоустройства до 6 месяцев непрерывно за год.

С февраля 2009 года поляки разрешили работать без разрешений также гражданам Молдовы.

Агро

В Украине вступил в силу закон о госрегулировании рынка сельхозпродукции

В Украине 1 января 2010 г. вступил в силу Закон №1447-VI "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов государственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции".

В частности, законодательным актом предусмотрено создание Государственного интервенционного фонда, который "формируется Аграрным фондом за счет финансовых интервенций и залоговых закупок и используется для осуществления товарных интервенций с целью обеспечения ценовой стабильности".

Объектами государственного ценового регулирования по закону являются: пшеница твердая; пшеница мягкая; зерно смеси пшеницы и ржи (меслин); кукуруза; ячмень; рожь озимая; рожь яровая; горох; гречиха; просо; овес; соя; семена подсолнечника; семена рапса; семена льна; шишки хмеля; сахар-песок (свекольный); мука пшеничная; мука ржаная; мясо и субпродукты убойных животных и птицы; молоко сухое; масло сливочное; шерсть; масло подсолнечное; овощи и фрукты.

На каждый вид сельскохозяйственной продукции (товар), определенный в соответствии со стандартами и который является объектом государственного ценового регулирования, устанавливаются минимальные или максимальные интервенционные цены.

Для объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров), отмеченных в п. 3.3.1 данного закона, устанавливается предельная торговая надбавка (наценка) на уровне не выше 20% оптово-отпускной цены производителя (таможенной стоимости) к конечному потребителю.

Предусмотрено также, что минимальная интервенционная цена отдельного объекта государственного ценового регулирования является единой на всей территории Украины.

Законом определенно, что Аграрный фонд может осуществлять закупку или продажу определенных объектов государственного ценового регулирования товаров, которые не связаны с государственным ценовым регулированием, лишь по решению Кабинета министров Украины. При этом цены закупки или продажи не должны быть выше/ниже более чем на 20% максимальной/минимальной интервенционной цены, установленной на текущий маркетинговый период для объекта государственного ценового регулирования.