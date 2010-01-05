За последние сутки в Украине от гриппа умерли 38 человек

Грипп и осложнения от гриппа унесли за истекшие сутки жизни 38 украинцев, всего с начала эпидемии умерли 805 человек, сообщил РИА Новости во вторник сотрудник пресс-службы министерства охраны здоровья Украины. Эпидемиологический порог превышен в 18 областях страны, в Автономной Республике Крым и в Киеве. Всего с начала эпидемии гриппом заболели более 3,8 миллиона человек, из них за последние сутки 40 тысяч 996 человек. Были госпитализированы с начала эпидемии 222 тысячи 205 человек, за последние сутки - 2 тысячи 926 человек. В реанимационных отделениях находятся 254 человека, на искусственной вентиляции легких - 31 человек.