КМУ подчинил Госслужбу геодезии, картографии и кадастра Госкомзему

Кабинет министров Украины подчинил Государственную службу геодезии, картографии и кадастра Государственному комитету по земельным ресурсам.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№1413 от 23 декабря 2009 г.), опубликованном на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Госкомзема о подчинении Госслужбы геодезии, картографии и кадастра комитету.

Кабмин поручил Министерству финансов предусмотреть расходы в Государственном бюджете на 2010 год и следующие годы на содержание госслужбы.

При этом правительство поручило Министерству охраны окружающей среды, Госкомзему и Государственной службе геодезии, картографии и кадастра в трехмесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим постановлением.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2009 года Украинское общество геодезии и картографии заявляло, что передача всех государственных топографо-геодезических предприятий (их около 30-ти) в сферу управления Государственного комитета Украины по земельным ресурсам (Госкомзема) приведет к ликвидации геодезическо-картографической отрасли.

По данным президента Украинского общества геодезии и картографии Игоря ТРЕВОГО, данные предприятия будут перепрофилированы на выполнение работ по землеустройству, чтобы ускорить бесплатную выдачу госактов на право собственности на землю.

Однако И.ТРЕВОГО считает, что переподчинение топографо-геодезических предприятий не только не решит, но и существенно не улучшит процесс бесплатного оформления и выдачи государственных актов на право собственности на землю.

Кроме того, члены общества считают, что передача топографо-геодезических предприятий в сферу управления Госкомзема приведет к тому, что Государственная служба геодезии, картографии и кадастра без своих специалистов не сможет в полной мере обеспечить полноценную поддержку государственных систем отсчета плановой, высотной и гравитационной систем.

Справка УНИАН. Деятельность «Укргеодезкартографии» направлена на выполнение общегосударственных геодезических и картографических работ, демаркации и делимитации государственной границы Украины.