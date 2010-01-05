Сторонники Протывсих «выгоняли баранов из власти»
Сегодня возле здания ЦИК
Сторонники кандидата на пост Президента Украины Василия ПРОТЫВСИХ сегодня возле здания Центральной избирательной комиссии «выгоняли баранов из власти».
Как передает корреспондент УНИАН, на эту акцию собрались около 130 молодых людей – сторонников В.ПРОТЫВСИХ.
На площадь возле ЦИК привезли около 20 баранов, на которых были прикреплены буквы «Я» и «Ю». Кроме того, участники акции держали в руках лозунги: «Геть баранів з влади!», «Злочинців – за грати, а баранів – гнати!».
Кроме того, сам В.ПРОТЫВСИХ импровизировано выгонял «баранов из власти» при помощи метлы.
«Воров из власти нужно выгонять и дать место молодым профессионалам, которые будут заботиться об Украине, будут работать для украинского народа, а не для своего кармана. Если можно было бы, то я уверен, что эти молодые люди могут баранов выгнать за пределы нашего государства. Ми с ворами определились: или в Воркуту, или на Колыму, а тех, кто больше всего украли – за решетку. И пусть отвечают. А их имения отдадим людям – детям, ветеранам», - сказал В.ПРОТЫВСИХ.
Кроме того, он сообщил, что как кандидат в президенты выступает против продажи земли. По его мнению, землю нужно предоставлять в пожизненную аренду с правом унаследования.