Тимошенко сегодня подаст на ЦИК в суд

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня обратиться в суд с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии от 4 января, позволяющее голосование на дому без документального обоснования такой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в международном аэропорту «Борисполь» перед рабочей поездкой в Винницкую область.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что такое решение ЦИК фактически предоставляет возможности для фальсификаций результатов выборов Президента.

«Мы сегодня обращаемся в суд для того, чтобы еще раз доказать, что именно та часть ЦИК, которая представляет В.ЯНУКОВИЧА, – именно она готовит фальсификацию. И мы будем обращаться в суд, чтобы отменить это решение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она заявила, что намерена обратиться к ОБСЕ и другим международным организациям и проинформировать их об этом решении ЦИК, и о том, что оно дает возможности фальсифицировать результаты выборов.

«Я сегодня готовлю специальное обращение в международные институции, в функции которых входит отслеживание честного и демократического проведения выборов без фальсификаций. Мы обратимся к ОБСЕ – я подпишу это обращение. Я подпишу такое обращение ко всем дипломатическим представительствам, которые сегодня работают в Украине, и, кроме того, через наши посольства в других странах также передам информацию о том, что пан ЯНУКОВИЧ со своим коррумпированным большинством в ЦИК готовит фальсификацию выборов. И я сделаю все, что только возможно для того, чтобы эти вещи не допустить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что если в течение трех дней ЦИК не отменит это решение, то БЮТ будет наставить на созыве внеочередного заседания парламента.

«Мы будем созывать внеочередное заседание Верховной Рады. Шуток здесь не будет… Если не поможет собрание Верховной Рады, и депутатский корпус, не дай Бог, станет на сторону фальсификации выборов, мы будем думать, какие рычаги применить и будем обращаться к общественности Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 января, ЦИК приняла решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может перемещаться самостоятельно. За это решение проголосовали 8 членов ЦИК, 4 – «против» и двое воздержались.