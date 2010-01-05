В Испании безработица увеличилась на 25%

В Испании число безработных приближается к 4 млн. человек

Уровень безработицы в Испании вырос на 25%, что свидетельствует о еще почти 800 тыс. человек, потерявших работу в прошлом году.

Общее число безработных в Испании составило около 4 млн человек, и это один из худших показателей в сфере занятости населения в Европе. сообщает ВВС.