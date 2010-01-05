В Испании безработица увеличилась на 25%
14:46, 05 января 2010Разное
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Один из худших показателей в Европе
В Испании число безработных приближается к 4 млн. человек
Уровень безработицы в Испании вырос на 25%, что свидетельствует о еще почти 800 тыс. человек, потерявших работу в прошлом году.
Общее число безработных в Испании составило около 4 млн человек, и это один из худших показателей в сфере занятости населения в Европе. сообщает ВВС.
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