Команда Януковича подала в КГГА заявку на проведение массовых акций

Команда лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА подала в КГГА заявку на проведение массовых акций в столице после 17 января 2010 года, что свидетельствует о ее подготовке к возможному поражению на президентских выборах.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил политический аналитик PR-групи «Polittech» Ярослав МАКИТРА.

По его словам, Партия регионов письмом от 16 декабря 2009 года сообщила Киевской городской государственной администрации о намерении провести свои акции на главных площадях столицы в период с 17 января по 20 февраля 2010 года. По информации эксперта, проводить свои акции ПР планирует: на ул. Михаила Грушевского, д. № 12/2 (у здания Кабинета министров Украины); ул. Михаила Грушевского, 5 (у здания Верховной Рады Украины); ул. Банковой, 11 (у здания Секретариата Президента Украины); пл. Леси Украинки, 1 (у здания Центральной избирательной комиссии); ул. Московская, 8 (возле зданий Высшего апелляционного административного суда и Киевского апелляционного административного суда); на Европейской площади; Софиевской площади; Михайловской площади; Майдане Незалежности. «Во время проведения мероприятий планируется размещение пикетов с партийной символикой и раздачей информационных открыток», - отмечается в письме ПР. «Регионалы» заявляют об участии в акциях 5 тысяч человек ежедневно с 08.00 до 22.00.

Политический аналитик убежден, что таким образом команда В.ЯНУКОВИЧА готовится к возможному поражению на президентских выборах.

Как сообщил УНИАН заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО, “действительно, есть заявка в КГГА от Киевской городской организации Партии регионов о проведении с 17 января по 20 февраля “мероприятий по разъяснении необходимости соблюдения конституционных прав граждан во время проведения выборов Президента”. Он добавил, что в этой заявке организаторы акции указали места ее проведения – возле ВР, здания правительства, Секретариата Президента, Генпрокуратуры и пр. В то же время А.САВЧЕНКО отметил, что в этой заявке организатор не указывают количество участников.

“В действительности для нас (милиции) это не имеет никакого значения. Каждая политическая сила или общественная организация имеет право на проведение массовых акций, и мы гарантируем обеспечение общественного порядка. Будут другие заявки, от других политических сил на проведение в это же время своих акции в тех же местах – тогда будем решать с КГГА, как их “развести”, чтобы не допустить нарушений общественного порядка”, - сказал заместитель министра внутренних дел.