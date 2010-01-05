Ющенко объяснил, почему не помирится с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подаст руки премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с жителями Дрогобыча Львовской области.

В.ЮЩЕНКО сказал, что у него часто спрашивают, почему он не подаст руки Ю.ТИМОШЕНКО, не помирится с ней и не встанет с ней рядом ради национальных интересов.

Реагируя на реплику из зала, что, по-видимому, его жена - против, В.ЮЩЕНКО сказал: «Катерина разрешит. Здесь вопрос в другом – вопрос в целях, которые объединяют».

В.ЮЩЕНКО раскритиковал деятельность премьер-министра, раскритиковал ее отношение к тем или другим вопросам, в частности, к вопросу интеграции Украины в НАТО, пребывания Черноморского флота России на территории Украины, использования аверсного режима нефтепровода «Одесса-Броды», газовые контракты с Россией и многие другие вопросы, отметив, что так может вести себя только «белая секта».

«Как можно подать руку, встать рядом, если речь идет об антигосударственных, антинациональных интересах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что не нужно ставить вопрос в контексте его личных отношений с Ю.ТИМОШЕНКО. «Я уважаю ТИМОШЕНКО как любого политика в Украине, но не уважаю ее ценности, ее мировоззрение...», - сказал он, добавив, что Ю.ТИМОШЕНКО – это кризис во всем, за что бы она ни взялась.