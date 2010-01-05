Главное на 5 января

Хроника дня

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НБУ определил предельные границы активов банков на 2010 год; НБУ ликвидирует банк «Украинская финансовая группа»; «Киевгорстрой» 30 января начнет монтаж навеса НСК «Олимпийский»; завтра ожидается ухудшение погоды: мокрый снег, метели

Погода: На завтра синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем в Украине, кроме востока, ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег, на юге и Закарпатье - с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на юге днем в отдельных районах - 25 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, на севере Левобережья - до 16° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла; на Закарпатье и в южной части ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, в Крыму - до 11° тепла.

В Киевской области 6 января облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем - сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, слабый гололед, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве - ночью 8-10°, днем 0-2° мороза.

Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы подъема уровня воды в притоках Днестра.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, 5-6 января на горных притоках Днестра местами возможно формирование ледяных заторов с подъемом уровня воды на 0,3-1 м над текущим уровнем.

Грипп: За последние сутки в Украине от гриппа умерли 38 человек

Грипп и осложнения от гриппа унесли за истекшие сутки жизни 38 украинцев, всего с начала эпидемии умерли 805 человек, сообщил РИА Новости во вторник сотрудник пресс-службы министерства охраны здоровья Украины. Эпидемиологический порог превышен в 18 областях страны, в Автономной Республике Крым и в Киеве.

Всего с начала эпидемии гриппом заболели более 3,8 миллиона человек, из них за последние сутки 40 тысяч 996 человек. Были госпитализированы с начала эпидемии 222 тысячи 205 человек, за последние сутки - 2 тысячи 926 человек. В реанимационных отделениях находятся 254 человека, на искусственной вентиляции легких - 31 человек.

Финансы: НБУ определил предельные границы активов банков на 2010 год

Национальный банк Украины определил предельные границы размера активов для отдельных групп банков на 2010 год.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

«С целью осуществления сравнительного анализа деятельности банков и распределения надзорных функций и обязанностей между центральным аппаратом и территориальными управлениями Национального банка Украины комиссия решила определить следующие предельные границы размера активов для отдельных групп банков на 2010 год: группа I – более 13000 млн. грн.; группа II – более 4000 млн. грн.; группа III – более 1500 млн. грн.; группа IV – менее 1500 млн. грн.», – говорится в письме.

НБУ ликвидирует банк «Украинская финансовая группа» Национальный банк Украины решил ликвидировать банк «Украинская финансовая группа» (УФГ, г. Киев).

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№55-012/21-55), текстом которого располагает УНИАН.

«Согласно постановлению правления НБУ от 28 декабря 2009 года №784, с 5 января 2010 года отозвана банковская лицензия и инициирована процедура ликвидации КБ «УФГ»», - говорится в письме Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, с 14 сентября 2009 года НБУ ввел временную администрацию в банке «УФГ». Временным администратором в банке была назначена сотрудник Нацбанка Виктория ФАТЕЕВА.

Справка УНИАН. Коммерческий банк «Украинская финансовая группа» был зарегистрирован в августе 2004 года в форме Общества с ограниченной ответственностью. Является универсальным банком, предоставляющим широкий спектр банковских услуг организациям и гражданам Украины.

ЕС выделил Грузии 4,55 млн. евро Европейский Союз выделил Грузии третий транш в размере 4,55 млн. евро, который будет направлен на поддержку реформ в финансовом секторе. Об этом РБК сообщили в делегации Евросоюза в Грузии.

"Третий транш из тех 15 млн. евро, которые Евросоюз выделил государственному бюджету Грузии в 2007-2010 гг. на реформирование государственной финансовой системы, был выделен в конце 2009 г.", - говорится в сообщении.

В делегации ЕС в Грузии подчеркнули, что перечисление каждого транша зависит от выполнения правительством Грузии заранее согласованных условий в таких сферах, как составление бюджета, финансовый учет, реформа казначейства, улучшение механизмов внутреннего и внешнего аудита, государственные закупки и усиление службы доходов.

Третий транш был перечислен в соответствии с подписанным между Евросоюзом и правительством Грузии в 2007г. финансовым договором. Согласно данному соглашению, в 2009-2010 гг. выделенная помощь составит 15 млн. евро, еще 1 млн. евро предусматривается для дополнительной технической помощи.

Первый транш в размере 5 млн. евро в рамках этого проекта был перечислен в феврале 2008 г., второй - в размере 4 млн. евро - был перечислен в декабре 2008 г.

Годовая инфляция в зоне евро в декабре составит 0,9%

Годовая инфляция в декабре 2009 года (декабрь-2009 к декабрю-2008) в зоне евро, по предварительным данным, будет составлять 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре 2009 года годовая инфляция составляла в еврозоне 0,5%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 1,0%.

В зону евро с января 2009 года входит 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.

Доллар дешевеет к ключевым валютам

Курс доллара к ключевым валютам на торгах во вторник упал на повышении аппетита игроков к риску после публикации статистических данных об уровне промпроизводства в США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В частности, курс американской валюты к евро в ходе утренней сессии торгов в немецком Франкфурте незначительно опустился - до 1,4416 доллара за евро против значения в 1,4412 доллара за евро, достигнутого накануне вечером в Нью-Йорке. Также курс доллара снизился и по отношению к другой ключевой валюте, японской иене, упав до 91,91 иены за доллар против 92,60 иены за доллар в понедельник. Тем не менее, курс доллара к британскому фунту стерлингов на валютных торгах в Лондоне во вторник вырос и торговался на уровне 1,6037 доллара за фунт против значения в 1,6094 доллара за фунт, достигнутого в понедельник вечером в Нью-Йорке.

Воодушевившись данными о росте промышленного производства в США, инвесторы приняли решение вкладывать свои средства в акции - более рисковые активы по сравнению с традиционно "безопасными"низкодоходными валютами, такими как доллар и японская иена. Накануне американский институт менеджмента поставок (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал доклад об уровне промпроизводства в США в декабре 2009 года. Согласно расчетам экспертов, данный показатель в прошлом месяце продемонстрировал наиболее высокие темпы за более чем три года и составил 55,9 пункта по сравнению с ноябрьским уровнем в 53,6 пункта. При расчете индекса опрашиваются представители почти 400 фирм, действующих практически во всех отраслях американской экономики. сообщает РИА Новости.

Межбанк: Торги закрылись снижением доллара и евро

Торги на украинском межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9780-7,9930 грн. за доллар.

Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 11,5120-11,5370 грн. за евро.

Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9885-8,0115 грн. за доллар, торги по евро - 11,5215-11,5525 грн. за евро, торги по рублю не проводились.

НБУ покупал доллары по курсу 7,9825 грн. за доллар.

30 декабря торги по доллару на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9820-8,0055 грн. за доллар, торги по евро завершились в диапазоне 11,4515-11,4840 грн. за евро, торги по рублю - 0,2642-0,2654 грн. за рубль. НБУ продавал, покупал доллары по курсу 7,9685-7,9748 грн. за доллар.

ТЭК: «Черноморнефтегаз» в апреле введет в эксплуатацию новую скважину на Штормовом ГКМ

ГАО «Черноморнефтегаз» в апреле этого года планирует ввести в эксплуатацию новую скважину на Штормовом газоконденсатном месторождении (ГКМ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» Валерия ЯСЮКА.

Согласно сообщению, бурение скважины №39 на Штормовом ГКМ начнется в январе. Параллельно компания продолжит поисковое бурение на структуре Субботина на Прикерченском шельфе Черного моря. В 2010 году на Субботинском месторождении планируется пробурить и испытать две скважины. На основе параметрической и четырех поисковых скважин специалисты подсчитают запасы нефти данного месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь) входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций компании находятся в управлении «Нафтогаза».

Минск отправил делегацию в РФ для переговоров по нефти Белорусская делегация во главе с руководителем концерна "Белнефтехим" Валерием Казакевичем направилась в Москву для проведения переговоров о поставках нефти из России, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу правительства Белоруссии.

На переговорах 30-31 декабря Минск, которому ранее удалось заручиться ценовыми преференциями на российский газ, настаивал на отмене таможенных пошлин на нефть.

Россия и Белоруссия вошли в 2010 год без соглашения о поставках и транзите нефти. Транзит нефти через Белоруссию в Европу продолжается, как и поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Российская сторона ранее заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Белоруссии придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск в свою очередь настаивает на льготном таможенном режиме.

По словам пресс-секретаря главы правительства, белорусская делегация отправилась в Москву для окончательного согласования Протокола о внесении изменений в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в республику, подписанного в январе 2007 года. "Соответствующие письменные предложения направлены российской стороне", - сказал Тимошенко. На протяжении нескольких дней белорусская и российская стороны вели "дистанционные переговоры на уровне писем и предложений", уточнили в свою очередь в "Белнефтехиме".

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник повысились на фоне морозной погоды, установившейся на территории США и других стран, являющихся основными потребителями энергоресурсов, сообщает агентство Рейтер. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,19 доллара - до 80,12 долларов за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,15 доллара - до 81,51 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Строительство: «Киевгорстрой» 30 января начнет монтаж навеса НСК «Олимпийский» Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерено 30 января этого года начать монтаж металлоконструкций для строительства навеса над чашей НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе Дня открытых дверей в спорткомплексе.

«Монтаж первой колонны будет начат 30 января», – сказал он.

Как сообщил основатель ООО «Завод Мастер-профи Украина» (исполнитель работ по строительству навеса над трибунами) Дмитрий МИШАЛОВ, на сегодняшний день завод начал производство металлоконструкций. Первые поставки и укрупненная сборка металлоконструкций на площадке будут осуществлены уже в январе, а к концу января начнется монтаж металлоконструкций на стадионе.

«Это 40-метровые конструкции, которые работают в форме лотоса. Это не статичная, а движущаяся конструкция», – уточнил Д.МИШАЛОВ. Опорный каркас из металлоконструкций, который будет удерживать вантово-мембранную конструкцию покрытия над трибунами, будет состоять из 80 колонн высотой 40 метров и общим весом свыше 4 тыс. тонн. Вес вантовой конструкции составит более 1 тыс. тонн. Площадь стеклянного полупрозрачного мембранного покрытия составит 48,5 тыс. кв.м.

В свою очередь, министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что выполнение строительно-монтажных работ проводится согласно графику, согласованного с УЕФА. «То незначительное отставание, которое было в части строительства навеса над трибунами, наверстывается», – добавил он.

По словам министра, работы на строительстве объекта не прекращаются, за исключением 1 и 7 января. «Все работы, которые можно выполнять в данных погодных условиях, идут. Те работы, где есть риск ухудшить качество выполнения работ, временно приостановлены, но это было предусмотрено графиком выполнения работ», – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, конструкция навеса над трибунами является уникальным проектом с особой сложностью производства, потому что такие проекты ранее не реализовывались на территории Украины. Министр напомнил, что поставкой тросов, канатов и соединений будет заниматься британская компания «Брайдон Интернешнл Лтд.», мембранного покрытия – немецкая компания «Хайтекс», работу тяжелых кранов «Биглифт» и спецоборудования обеспечит бельгийская компания «Саренс НВ».

В процессе изготовления и монтажа конструкций навеса будут задействованы 32 украинские и 10 иностранных компаний. Монтаж конструкции покрытия будет осуществляться под контролем генерального проектировщика – немецкой компании GMP и разработчика проекта навеса – немецкой компании SBP.

Общая стоимость строительства навеса составляет 727,2 млн. грн.

Транспорт: 15 тысяч пассажиров «Укрзализныци» встретили Новый год в поезде 15 тысяч пассажиров «Укрзализныци» встретили Новый год в поезде. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, во время зимних праздников количество пассажиров, которые путешествуют железной дорогой, увеличивается на 15-20%.

В сообщении также отмечается, что железнодорожники поздравляют всех пассажиров с новогодними и рождественскими праздниками и продолжают назначать дополнительные поезда.

Напомним, по состоянию на 5 января 2010 года железные дороги Украины назначили 54 дополнительных поезда на зимние праздники.

Происшествия: Украинская делегация отбыла в Оман, чтобы забрать спецрейсом 24 моряка с судна «Ариана» По поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО делегация во главе с заместителем главы Секретариата Президента Андреем ГОНЧАРУКОМ и председателем Службы внешней разведки Николаем МАЛОМУЖЕМ отбыла в оманский порт Салала – вместе с делегацией спецрейсом украинского самолета вернутся на Родину 24 моряка с судна «Ариана».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Освобождение украинских моряков из пиратского плена и их возвращение на Родину стало возможным благодаря целеустремленной и системной работе органов государственной власти и иностранных партнеров, отмечается в сообщении.

«Борьба с морским пиратством является одним из приоритетов деятельности Президента и соответствующих государственных учреждений. Глава государства лично руководит спецслужбами Украины в ходе проведения операций по освобождению из плена и возвращению на Родину судов», – отметил А.ГОНЧАРУК.

«Во исполнение поручения Президента соответствующие органы власти завершают подготовку законопроектов и других нормативных актов, которые заложат правовую основу для присоединения Украины к военно-морской операции Евросоюза «Аталанта» по противодействию пиратству возле побережья Сомали», – отметил Н.МАЛОМУЖ.

Руководитель СВР также добавил, что причастными ведомствами, кроме того, прорабатываются другие меры с целью обеспечения физической безопасности украинских торговых судов и граждан Украины, занятых в сфере международного морского судоходства.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2009 года судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену сомалийских пиратов. В заложниках находились 24 моряка. При освобождении «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долларов.

3 января 2010 года “Ариана” стала на рейде в порту Салала Султаната Оман.

Как сообщала Служба внешней разведки, экипаж «Арианы» ориентировочно должен прибыть самолетом в Одессу 6 января.

Экипаж «Арианы» не имеет финансовых претензий к судовладельцу

Экипаж судна «Ариана» в целом не имеет финансовых претензий к судовладельцу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили сами моряки.

В частности, сварщик «Арианы» Игорь ЛАДЫШЕВ сказал, что судовладелец сдержал свое слово и выплатил обещанную зарплату и денежные компенсации в полном объеме.

Моряк отказался уточнить полученную сумму, но сказал, что выплаты уже начали поступать.

И.ЛАДЫШЕВ также отметил, что экипаж не имеет претензий к судовладельцу, добавив, что, во всяком случае, лично он точно не имеет.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену у сомалийских пиратов. В заложниках у пиратов были 24 моряка.

За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долл.

Владельцем «Арианы» является греческая компания-оператор Alloceans Shipping.

Соцполитика: ПР требует от Кабмина немедленно пересчитать пенсии

Партия регионов требует от Кабинета министров Украины немедленно осуществить пересчет пенсий с 1 января 2010 года.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«В сфере социальной политики Украины снова нарастают угрожающие тенденции, которые сопровождаются невыполнением законов и жестоким обманом миллионов украинских граждан. Это издевательство над Украиной с «Украиной в сердце», - говорится в заявлении.

В Партии регионов напоминают, что в соответствии с законом о повышении социальных стандартов, который был принят по инициативе этой политической силы, с 1 января 2010 года минимальная пенсия установлена на уровне 695 грн. Следовательно, с 1 января размер повышения к пенсиям должен составить от 150 до 300 грн. ежемесячно, а минимальная пенсия – вырасти с 573 до 695 грн. Эта государственная социальная гарантия установлена законом, отмечают в Партии регионов.

«Однако правительство ТИМОШЕНКО проводит свою, так называемую социально-предвыборную, политику, подобную бесплатной раздаче елок, которые через месяц исчезают. Игнорируя нормы закона, несмотря на то, что закон о повышении социальных стандартов действующий, и Конституционный Суд не опроверг конституционности его норм, Кабинет министров принял антинародное постановление, согласно которому выплата пенсий в январе 2010 года опять будет заниженной и будет осуществляться в размере декабря 2009 года – 573 гривни», - говорится в заявлении.

Как отмечают в Партии регионов, «такая шулерская подтасовка цифр позволит правительственным чиновникам безнаказанно залезть в карман пенсионеров и ежемесячно забирать у каждого из них 150–300 грн.».

В Партии регионов подчеркивают, что пересчет пенсий должен быть проведен неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии (без учета надбавок и доплат) был установлен на уровне минимального размера; шахтерам, которые отработали на подземных работах более 15 лет, минимальный размер пенсии устанавливается на уровне 2085 грн. в месяц (три размера прожиточного минимума); пенсионерам, у которых основной размер пенсии (без учета надбавок и доплат) установлен на уровне, превышающем минимальный, доплата за сверхурочный стаж должна быть начислена, исходя из нового размера прожиточного минимума (695 грн.); размеры повышений к пенсиям ветеранам войны, надбавки детям войны, жертвам нацистских преследований, дополнительных пенсий чернобыльцам, пенсий за особые заслуги перед Украиной, помощи по уходу за инвалидами, надбавки «Почетным донорам» должны быть пересчитаны с учетом новых размеров прожиточного минимума.

«Нам не понятна позиция Президента, который остался в стороне конституционных прав украинских граждан. Поэтому Партия регионов требует от Президента Украины соответствующей правовой оценки действий Кабинета министров Украины, который игнорирует законодательство страны и конституционное право человека на достаточный уровень жизни. Мы требуем от правительства ТИМОШЕНКО немедленно осуществить пересчет пенсий с 1 января 2010 года, исходя из нового размера прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, установленного законом о повышении социальных стандартов», - заявляют в Партии регионов.

В Испании безработица увеличилась на 25% В Испании число безработных приближается к 4 млн. человек

Уровень безработицы в Испании вырос на 25%, что свидетельствует о еще почти 800 тыс. человек, потерявших работу в прошлом году.

Общее число безработных в Испании составило около 4 млн человек, и это один из худших показателей в сфере занятости населения в Европе. сообщает ВВС.