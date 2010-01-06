Финансовая отчетность партий должна быть прозрачной

Ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде принять закон, который обеспечил бы прозрачность принятия решений и финансовой отчетности политическими партиями.

Соответствующий законопроект, который внесли народные депутаты Андрей ШЕВЧЕНКО, Олесь ДОНИЙ, Владимир СТРЕТОВИЧ, Евгений СУСЛОВ, Тарас СТЕЦЬКИВ и другие, зарегистрирован в парламенте.

Законопроектом предусмотрено, что финансирование политических партий допускается лишь гражданами Украины.

Запрещается финансирование политических партий юридическими лицами, иностранными государствами или иностранными гражданами. Запрещаются также анонимные взносы.

В случае внесения гражданином на счет политической партии средств в размере, превышающем 100 минимальных размеров заработной платы граждан, он обязан предоставить налоговую декларацию о своих доходах за предыдущий год. Внесение средств на счет политической партии принимается учреждением банка или отделением связи при условии представления гражданином документа, подтверждающего личность и гражданство Украины. В платежном документе обязательно указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, а информация о поступлении на счет политической партии средств, запрещенных этим законопроектом, доводится соответствующим банковским учреждением до сведения Министерства юстиции. Средства, поступившие на счета политических партий с нарушением требований, перечисляются политическими партиями в государственный бюджет или взыскиваются в доход государства в судебном порядке.

Законопроектом предусмотрено, что ежеквартально и ежегодно партия должна подавать Министерству юстиции отчет о взносах в интересах партии и о направлениях их использования на протяжении отчетного периода. Отчет подается не позднее, чем на 45-й день после дня окончания отчетного периода. Порядок предоставления отчетов определяется Министерством юстиции. Ежеквартальный и ежегодный отчеты политической партии размещаются на официальном веб-сайте политической партии.

Предлагается, что политическая партия обязана ежегодно публиковать в общегосударственном средстве массовой информации финансовый отчет о доходах и расходах, а также отчет об имуществе политической партии. Партия обязана все бухгалтерские операции по поступлению и расходованию средств, принадлежащих политической партии и ее местным организациям, имеющим статус юридического лица, вносить в хронологическом порядке в базу данных электронной компьютерной сети, которая доступна для пользователей официального веб-сайта соответствующей политической партии. В базу данных электронной компьютерной сети также вносится информация об источниках происхождения финансовых ресурсов и сведения о гражданах, которые осуществляют финансирование деятельности партии и, в случаях, предусмотренных законопроектом, о налоговых декларациях за прошлый год этих граждан.

Если партия на протяжении двух дней после осуществления операции по поступлению или расходованию средств в сумме, превышающей три минимальных размера зарплаты, не внесла соответствующую информацию в базу данных электронной компьютерной сети, доступной для пользователей официального веб-сайта, Министерство юстиции делает письменное предупреждение, которое посылается на юридический адрес партии. Повторное невнесение в базу данных электронной компьютерной сети информации влечет за собой отмену регистрации политической партии Министерством юстиции. Решение об отмене регистрации политической партии может быть обжаловано в суде.

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в Закон «О выборах народных депутатов Украины», согласно которым обязательным условием участия партии в выборах является наличие официального веб-сайта, который прошел государственную регистрацию и содержит информацию в хронологическом порядке о поступлении и расходовании средств данной партии не менее чем за шесть последних месяцев до дня подачи заявления для регистрации кандидата в народные депутаты от данной партии, а также информацию об источниках происхождения финансовых ресурсов, сведения о гражданах, которые осуществляют финансирование деятельности политической партии или ее местной организации, и в случаях, предусмотренных законом, о налоговых декларациях за предыдущий отчетный год этих граждан. То же самое касается и участия в выборах блоков политических партий.