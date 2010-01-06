Главное на 6 января

Новости ТЭК

На сегодняшний день украинская газотранспортная система юридически принадлежит Украине, но фактически управляется российской компанией «Газпром».

Об этом УНИАН заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, разъясняя заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что на сегодняшний день Украина потеряла почти 70% газотранспортной системы.

(Полностью интервью Б.СОКОЛОВСКОГО читайте на сайте УНИАН-Экономика http://economics.unian.net/rus/detail/31981).

«Де-юре она наша, а де-факто - мы управлять ею самостоятельно не можем. Управление фактически перешло к «Газпрому», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что подтверждение невозможности управлять системой содержится в декабрьском письме главы НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ в Секретариат Президента, в котором содержится отказ без согласия «Газпрома» предоставить дополнения к газовым контрактам от 19 января, подписанные 25 ноября 2009 г.

«Это письмо он (О.ДУБИНА – УНИАН) написал в Секретариат и в нем говорилось о том, что без разрешения, именно разрешения, а не согласования "Газпрома", он не может передать копии протоколов от 24 ноября. Поэтому мы до конца и не знаем, что в этих протоколах записано, какие там обязательства мы взяли на себя. О чем это говорит? О том, что мы де-факто не управляем».

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «Газпром» законтрактовал все транзитные мощности украинской ГТС.

«Фактически НАК потерял возможность быть независимым, он вынужден делать все то, что ему скажет «Газпром». Для россиян это нормально – это их тактика и стратегия. За них можно только порадоваться», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Счетной палате “с просьбой провести проверку использования средств, полученных НАК “Нафтогаз Украины” в результате выкупа правительством облигаций внутреннего государственного займа, и финансово-хозяйственной деятельности компании по учету потребленного природного газа и расчетам за него”.

Об этом глава государства сообщает в обращении к председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

За газ, приобретенный в декабре 2009 года, НАК «Нафтогаз Украины» заплатит ОАО «Газпром» 892 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

При этом он отметил, что нет никаких сомнений в том, что платеж будет произведен вовремя.

«Абсолютно точно, что до 11 января мы заплатим. Сумма составляет 892 млн. долл.»,- сказал Ю.ПРОДАН.

Президенты Ирана и Туркменистана Махмуд АХМАДИНЕДЖАД и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ официально открыли новый газопровод, соединивший две страны. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на AFP.

Газопровод Довлятабад-Серахс-Хангеран стал второй трубой, через которую будет поставляться в Иран туркменский газ. Его протяженность составляет 30,5 км.

По слова М.АХМАДИНЕДЖАДА, запуск газопровода позволит вывести туркменский газ не только на рынок Ирана, но и далее в регион Персидского залива. В свою очередь, Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ подчеркнул, что успешное завершение строительства показало возможности стран в реализации сложных в научно-техническом отношении проектов.

Возведение газопровода поможет почти удвоить экспорт туркменского газа в Иран - с нынешних 8 миллиардов кубометров в год до 14 миллиардов. В будущем планируется, что оборот достигнет 20 миллиардов кубометров.

Туркменистан начал активно искать расширения газовых связей с Ираном после конфликта с Россией, когда "Газпром" отказался покупать у Ашхабада топливо, обосновав этот шаг слишком высокой его стоимостью. До начала 2009 года около 90 процентов газового экспорта Туркменистана приходилось на Россию.

Помимо Ирана, Туркменистан наладил сотрудничество и с Китаем. В декабре 2009 года страна открыла новый газопровод, по которому в КНР через Среднюю Азию будет поставляться до 40 миллиардов кубометров газа в год.

Финансы

В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года выросли на 10,9% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - выросли на 11,9%), в частности на пищевые продукты - на 10% (к январю-декабрю 2008 г. - на 10,9%), хлеб и хлебопродукты - на 8,3% (12,6%), в том числе на хлеб - на 9,9% (13,9%), макаронные изделия - на 7,6% (12,2%), кондитерские изделия из муки – 12% (16,3%), мясо и мясопродукты - на 6,2% (11,8%), рыбу и рыбопродукты - на 14,1% (25%), молоко, сыр и яйца - на 9,4% (8,9%) (в том числе на молоко - на 16,6%, сыр и творог - на 11,6%, на яйца – снизились на 6,3%), на масло и жиры – выросли на 14,2% (7,9%), в том числе на масло сливочное - выросли на 35,4%, масло подсолнечное – на 11,7% , на другие пищевые животные жиры – на 1,4%.

Цены на фрукты в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года выросли на 1,3% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года выросли на 12,8%). На овощи цены снизились на 5,5% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года – снизились на 18,3%), в том числе на картофель – снизились на 16,6% (снизились на 11,4%). На сахар - выросли на 83,9% (40,5%), кондитерские изделия сахаристые - на 23,5% (21,8%), безалкогольные напитки – 24,7% (29,6%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в декабре 2009 года к декабрю 2008 года подорожали на 38,4% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - на 36%), цены на одежду и обувь выросли на 7,6% (8%), в том числе на одежду - на 7,6%, обувь - на 7,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года подорожали на 8,2% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - на 25,5%), в том числе квартплата выросла на 24,9% (32,9%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 5,9% (14,9%), канализацию - на 40,3% (46,3%), воду – 27,9% (35,6%), цены на электроэнергию и природный газ в декабре 2009 года против декабря 2008 года не изменились (на электроэнергию - не изменились, на природный газ – выросли на 42,7%), на горячую воду и отопление - выросли на 6,7% (36,3%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года выросли на 14,3% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - на 22,1%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 9% (15%), домашний текстиль - на 14,7 (17,4%), бытовая техника - на 11,5% (20,7%).

Стоимость услуг здравоохранения в декабре 2009 года к декабрю 2008 года возросла на 26,3% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - на 31,5%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 36,3% (42%), амбулаторные услуги подорожали на 15,8% (20,1%).

Цены в транспорте в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года выросли на 19,2% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - на 20,7%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 19,8% (21,9%), на топливо и масла – выросли на 46% (12%), транспортные услуги – выросли на 10,3% (25,6%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 16,7% (22,3%), пассажирский автодорожный транспорт - на 8,9% (27,2%).

Цены в сфере связи в декабре 2009 г. против декабря 2008 года выросли на 4,3% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - на 7,1%), почтовые услуги подорожали на 50% (на 75,1%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 4,3% (6,6%).

Цены в сфере отдыха и культуры в декабре 2009 г. против декабря 2008 года выросли на 11,8% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года – на 19,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования возросла в декабре 2009 г. на 3,1% (13,1%), стоимость отдыха и услуг культуры - на 16,2% (23,5%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 17,6% (20,9%).

Цены в сфере образования в декабре 2009 года к декабрю 2008 года выросли на 15,1% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - на 22,3%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 10,5% (17,5%), среднее образование - на 13,7% (20,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (23,4%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года выросла на 10% (в январе-декабре 2009 г. к январю-декабрю 2008 года - на 16,3%).

Базовая инфляция в Украине в декабре 2009 года против ноября составила 0,7%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом в Госкомстате отметили, что в декабре 2008 года против ноября 2008 года базовая инфляция составляла 2%, в целом за 2008 год – 21,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9820/8,0010, к 12:00 цены выросли до 8,0050/8,0175. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,0280/8,0390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9825.

В России продолжают праздновать Новый год, в связи с этим торги по российской валюте не проводятся.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4290/1,4380.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4390/11,4680, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5060/11,5210. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5190/11,5465.

Разные темы

Экипаж «Арианы» после восьмимесячного плена возвратился на Родину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы внешней разведки Украины, Службой внешней разведки Украины во взаимодействии с другими органами государственной власти Украины и иностранными специальными службами завершено осуществление комплекса мероприятий, связанных с содействием судовладельцу в освобождении судна «Ариана» из плена сомалийских пиратов и доставкой членов экипажа на Родину.

6 января 2010 года экипаж «Арианы» был доставлен из Султаната Оман в Украину. В одесском аэропорту моряков встречали их родные и близкие, представители местных органов власти и управления.

Накануне в Султанат Оман спецрейсом из Киева вылетела официальная делегация для решения пакета вопросов относительно смены экипажа и его возвращения в Украину. В состав делегации вошли председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, другие представители государственных органов, врачи и журналисты.

В порту города Салала состоялась встреча с членами экипажа судна «Ариана». Моряки были предварительно обследованы украинскими врачами и получили необходимую первичную медицинскую помощь. Состояние здоровья освобожденных моряков удовлетворительное. Их место занял новый экипаж украинских моряков, который 5 января отдельно прибыл самолетом из Одессы. Судно после дозаправки и завершения всех необходимых регламентных работ продолжит рейс к пункту назначения.

Служба внешней разведки Украины во взаимодействии с другими государственными органами продолжает принимать комплексные меры по содействию освобождению других украинских граждан, находящихся в заложниках у сомалийских пиратов.

Сегодня Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью. В этот день завершается Филипповский, или Рождественский пост.

На столе должно быть 12 постных блюд в честь 12-ти апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и компот из сухофруктов (узвар). Соблюдают пост далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины.

А с первой звездой уже можно колядовать. По библейским сказаниям, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Обряд колядования имеет еще дохристианские корни, когда наши пращуры чествовали Солнце праздником Коляды. Когда приходят колядники, важно первым в дом впустить парня. Согласно обычаю, он принесет в дом мир и покой.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.

Существует на Сочельник и погодное поверье: если на богатую кутью иней или снег – то лето будет дождливым.

(УНИАН)