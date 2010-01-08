Тимошенко обещает честные и прозрачные выборы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сделает все необходимое, чтобы президентские выборы в Украине прошли честно и прозрачно в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом она сказала на встрече с председателем миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Президента Украины Хайди ТАЛИАВИНИ в четверг в Киеве, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила представителей миссии ОБСЕ за то, что нашли время в праздничные дни встретиться и поговорить об обеспечении прозрачных выборов в Украине. Она заверила, что для нее как для премьер-министра очень важно, чтобы президентские выборы прошли честно и демократично.

«Мы хотим не допустить фальсификаций, мы обратились к ОБСЕ, к другим международным организациям, которые могут направить наблюдателей, чтобы не допустить повторения фальсификаций, подобных как 2004 году, и это наша цель», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заметила, что оппозиция и часть ЦИК, подконтрольный Партии регионов и Виктору ЯНУКОВИЧУ, сейчас пытаются воплотить в жизнь технологии фальсификаций, которые использовались во время президентских выборов в 2004 году, говорится в сообщении.

В частности, премьер напомнила, что Центральная избирательная комиссия приняла решение, предусматривающее возможность голосования дома без какого-либо документального подтверждения о неспособности избирателя передвигаться самостоятельно. Ю.ТИМОШЕНКО заверила представителей ОБСЕ, что не допустит реализации этой технологии со стороны оппозиции и сделает все, чтобы обеспечить проведение демократических выборов в Украине.

В свою очередь, Х.ТАЛИАВИНИ поблагодарила премьер-министра за встречу и подчеркнула, что позиция Ю.ТИМОШЕНКО относительно обеспечения прозрачных выборов в государстве очень важна. Кроме того, она отметила позитивную работу правительства в подготовке выборов.