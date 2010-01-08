Завтра истекает срок подачи в ЦИК предложений о регистрации

В субботу, 9 января, истекает срок подачи в Центральную избирательную комиссию предложений о регистрации официальных наблюдателей от зарубежных государств, международных организаций.

Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года, утвержденном ЦИК.

Согласно календарному плану, ЦИК до 11 января должна принять решение о регистрации официальных наблюдателей от зарубежных государств, международных организаций.

По состоянию на 8 января ЦИК зарегистрировала 58 официальных наблюдателей от зарубежных государств и 866 - от международных организаций.