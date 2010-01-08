ГЛАВНОЕ на 8 января

Основные новости дня

Выборы

В субботу, 9 января, истекает срок подачи в Центральную избирательную комиссию предложений о регистрации официальных наблюдателей от зарубежных государств, международных организаций. Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года, утвержденном ЦИК.

Согласно календарному плану, ЦИК до 11 января должна принять решение о регистрации официальных наблюдателей от зарубежных государств, международных организаций.

По состоянию на 8 января ЦИК зарегистрировала 58 официальных наблюдателей от зарубежных государств и 866 - от международных организаций.

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В субботу, 9 января, истекает срок информирования избирателей о времени и месте голосования во время выборов Президента Украины. Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года, утвержденном Центральной избирательной комиссией.

Согласно календарному плану, участковые избирательные комиссии должны не позднее, чем за 7 дней до дня голосования сообщить избирателям о времени и месте голосования. В случае образования в исключительных случаях избирательных участков, в соответствии с Законом “О выборах Президента Украины”, - в канун дня выборов.

Согласно закону “О выборах Президента Украины”, в исключительном случае специальный или заграничный избирательный участок может образовываться ЦИК не позже, чем за семь дней до дня выборов (согласно календарному плану, до 9 января 2010 года включительно) по представлению соответствующей окружной избирательной комиссии или Министерства иностранных дел Украины.

Экономические исследования

Украина занимает 68-е место в мире по уровню качества жизни. Таковы результаты исследования, обнародованного журналом International Living.

При составлении рейтинга страны учитываются такие факторы, как стоимость товаров и услуг, экология, безопасность, развлечения и т.д.

Украина набрала 62 из 100 возможных баллов, опередив другие страны постсоветского пространства за исключением прибалтийских республик и Молдовы. В сфере культуры Украина получила от составителей рейтинга 61 балл, в сфере экономики – всего 42 балла, в области свободы слова – только 75 балов из 100 возможных. В то же время в сфере развития инфраструктуры Украина получила 60 балов, в сфере безопасности – 71, климатические условия были оценены в 78 балов.

Лучшей же страной для проживания в пятый раз подряд признали Францию. Также в пятерку лучших попали Австралия, Швейцария, Германия и Новая Зеландия.

Худшими странами для жизни признаны Судан, Йемен и Сомали.

Политэкономика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что не знает, на кого могут быть записаны оффшорные компании премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, но знает, что у нее много собственности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью радио «Свобода», комментируя решение Киевского апелляционного административного суда относительно признания неправдивыми высказываний В.ЮЩЕНКО по поводу якобы владения Ю.ТИМОШЕНКО оффшорной компанией.

«Я могу еще раз подтвердить, что ТИМОШЕНКО вместе с ЛАЗАРЕНКО владели ГОКами (горно-обогатительными комбинатами – УНИАН), владели крупнейшей энергетической компанией “Единые энергетические системы Украины”, то, что за ней числятся десятки и десятки разных собственностей, но на кого они там оформлены? Как закрывались уголовные дела?...», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства напомнил события 2005 года, когда, по его словам, Ю.ТИМОШЕНКО начала свое премьерство с просьбы к нему, чтобы он дал команду закрыть уголовное дело против нее.

«ТИМОШЕНКО в 2005 году начала свое премьерство с одной просьбы ко мне: чтобы я дал команду МАЛЯРЕНКО (тогдашний председатель Верховного Суда Василий МАЛЯРЕНКО) закрыть уголовное дело на 8,6 млрд. грн. за неуплаченные налоги и пеню ЕЭСУ, которую возглавляла нынешний премьер».

«Она умоляла, чтобы МАЛЯРЕНКО по моей просьбе закрыл это дело. Она подходила ко мне, возможно, раз семь, а затем приходит ко мне МАЛЯРЕНКО и говорит: “Виктор Андреевич, оградите меня от премьера. Я не могу приходить на публичные собрания, потому что первый вопрос, который я слышу от ТИМОШЕНКО, – закройте уголовное дело», - сказал Президент.

Потом, по словам В.ЮЩЕНКО, «находится ПИСКУН, и взамен на определенное место в списке в одном из маленьких районов Днепропетровской области закрывает это дело без явки прокуратуры как стороны государства».

Президент отметил, что сегодня тяжело говорить о борьбе с коррупцией, когда премьер-министр «в середине 90-х годов творила эту коррупцию».

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ, доверенное лицо кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрей ПОРТНОВ заявил, что 6 января Киевский апелляционный административный суд признал действия В.ЮЩЕНКО “противоправными” и в полном объеме удовлетворил исковые требования Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО. «Суд рассмотрел клеветнические сведения В.ЮЩЕНКО относительно якобы владения Ю.ТИМОШЕНКО оффшорной компанией и полностью опроверг данные сведения», - заявил А.ПОРТНОВ.

Учетные курсы от НБУ

Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 11 января 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 89831.25 (на 6 января – 89851.21)

961 XAG 10 Серебро – 1428.52 (на 6 января – 1402.96)

962 XPT 10 Платина – 123607.80 (на 6 января – 121771.25)

964 XPD 10 Палладий – 33856.40 (на 6 января – 33936.25).

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Официальный курс НБУ на 11 января. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 11 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 798.5000 (на 6 января - 798.5000)

100 EUR – 1145.8475 (на 6 января - 1153.1937)

10 RUR – 2.6453 (на 6 января - 2.6453).

ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО негативно относится к идее создания Украиной, Россией и Европейским Союзом консорциума по использованию газотранспортной системы Украины. Об этом он сказал в интервью радио «Свобода», комментируя соответствующую идею, озвученную недавно лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧОМ.

«Я отношусь негативно. Почему Россия не предлагает консорциум по добыче своих газа и нефти с другими странами?», - спросил Президент.

Он отметил, что в Украине есть собственная компания - «Нафтогаз Украины», которая может “блестяще давать ответ на обеспечение транзита нефти и газа”.

«Зачем нам консорциум? Что, мы не можем организовать свою собственную монополию? Почему только Украина поднимает вопрос, как отдать свою ГТС?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, он понимает, какой консорциум имел в виду В.ЯНУКОВИЧ. Президент напомнил, что 6 лет назад В.ЯНУКОВИЧ говорил о целесообразности создания консорциума на двустороннем уровне с Россией.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня надо ставить вопрос по-другому – привлечение иностранных инвестиций для модернизации украинской ГТС.

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НАК «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в декабре 2009 года природный газ. Как сообщили УНИАН 6 января в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», таким образом компания в 2009 году в целом обеспечила выполнение баланса газа Украины импортированным газом. Объем импортированного природного газа в 2009 году полностью отвечает условиям Контракта №КП от 19 января 2009 года между компанией и ОАО «Газпром» относительно объемов закупки газа в 2009 году.

Также НАК в 2009 году осуществила транзит около 96 млрд. куб. метров газа в страны Европы. «НАК «Нафтогаз Украины» еще раз подтвердила свою репутацию надежного и предполагаемого партнера. Несмотря на все внутренние политические и экономические сложности компания и в дальнейшем будет выполнять свои стратегические задания: обеспечение украинских потребителей достаточными объемами природного газа, осуществление бесперебойного транзита природного газа по территории Украины и обеспечение постоянной работы всей евразийской газотранспортной системы», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре 2009 г. газ с 7 на 11 января.

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В ходе очередного раунда переговоров об условиях поставок нефти из Российской Федерации в Беларусь, проведенного 6-7 января в Москве, белорусские и российские эксперты не смогли существенно сблизить позиции сторон по принципиальным вопросам. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"В ходе переговоров представителями белорусской стороны предлагались аргументированные компромиссные варианты по всем обсуждаемым позициям. Однако было очевидно, что российские переговорщики не были готовы принимать какие-либо принципиальные решения, руководствуясь исключительно ранее полученными указаниями по переговорной позиции", - отметил он.

В результате стороны приняли решение взять паузу в переговорах для проведения дополнительных консультаций.

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Узбекистан с 7 января на треть сократил поставки природного газа в Таджикистан. Об этом сообщил заместитель председателя "Таджиктрансгаза" Шавкат ШОИМОВ.

Как передает Лента.ру, Ташкент требует от Душанбе предоплаты, хотя "Таджиктрансгаз" не имеет текущих долгов перед "Узтрансгазом". Средств, необходимых для предоплаты, у таджикской компании нет. Ш.ШОИМОВ объяснил отсутствие средств долгами клиентов "Таджиктрансгаза" внутри республики.

По словам Ш.ШОИМОВА, "Узбекистан сократил суточные поставки природного газа в Таджикистан на 30 процентов - с 480 до 336 тысяч кубометров". В результате сокращения поставок газа пострадают промышленные предприятия республики. Это касается, в частности, государственного завода "Таджикцемент" - единственного в стране производителя цемента, а также государственная алюминиевая компания ТАЛКО.

Почти весь потребляемый в Таджикистане газ закупается у Узбекистана. За последний год Узбекистан за долги неоднократно сокращал объем газа, поставляемого Таджикистану.

"Таджиктрангаз" и "Узтрансгаз" договорились, что Таджикистан купит в течение года 250 миллионов кубометров по цене в 240 долларов за тысячу кубометров. Душанбе также согласился перейти на подекадную предоплату за поставки газа, которую, как оказалось, вовремя вносить не может.

В январе-ноябре 2009 года Таджикистан импортировал 198,5 миллиона кубометров газа, что на 56,4 процента меньше поставок за аналогичный период 2008 года. За этот же период добыча в Таджикистане достигла 16,9 миллиона кубометров, что на 15 процентов превышает добычу за 2008 год.

Транспорт

Ряд автобусных маршрутов по всей территории Украины работают с ограничениями из-за сложных погодных условий. Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом свидетельствует оперативная информация на утро 8 января.

В частности, по данным ГП «Киевпассервис», не выполняются 86 рейсов на 69 автобусных маршрутах.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий отменен ряд рейсов на автобусных маршрутах в следующих областях: Днепропетровская область – 19 рейсов, Одесская область – 6 рейсов, Сумская область – 71 рейс, Черкасская область – 36 рейсов. Всего на протяжении суток вследствие заснеживания дорог было закрыто 218 рейсов на 201 автобусном маршруте.

В то же время автовокзалы и автостанции работают в обычном режиме.

Принимаются меры по ликвидации последствий непогоды, отмечается в сообщении.

Столица

Власть Киева обнародовала новые флаг и герб столицы, которые предлагаются к утверждению горсоветом, а также новый расширенный перечень символики города, за использование которой будут взиматься местный сбор. Соответствующий проект решения Киевского городского совета «Об утверждении Герба и Флага города Киева, утверждении Положения о символике г. Киева и Перечня названий и изображений объектов, относящихся к символике г. Киева» размещен на официальном веб-портале городской власти с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц. Конечный срок приема отзывов и предложений - 18 января текущего года.

Главный разработчик проекта - Главное управление охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации.

Этим документом также предлагается утвердить новый перечень названий и изображений объектов Киева, относящихся к символике столицы, за использование которых физические и юридические лица будут платить городской сбор. Предусматривается сохранить ставку сбора, а именно, с юридических лиц - 0,1% стоимости произведенной продукции (выполненных работ, предоставленных услуг) с использованием символики Киева (за вычетом налога на добавленную стоимость); для физических лиц – пять необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В этот перечень включены 140 названий улиц или местностей, а также изображения: геральдика территориальной общины (герб и флаг города Киева); 5-ти улиц, 6-ти площадей, 10-ти беседок и фонтанов; 16-ти объектов архитектурных ансамблей и комплексов; 30-ти монументов, памятников, памятных знаков; ряд изображений отдельных сооружений Киева; 6-ти станций метрополитена и 10-ти мостов столицы. В целом, в перечне более 300 пунктов названий и изображений.

Как отмечается в проекте, решение подготовлено с целью возвращения тысячелетних исторических традиций геральдических символов местного самоуправления столицы Украины – города-героя Киева. Утверждением описания и изображения герба Киева, описания и изображения флага города, принятием Положения о символике столицы и Перечня названий и изображений объектов, относящихся к символике г. Киева, предусматривается достичь главной цели - наиболее полного и верного освещения содержания, описания и порядка использования местной символики, а процедуры уплаты местного сбора будут четко прописаны в едином документе. Согласно предложенной схеме, в процессе взимания местного сбора будут задействованы две государственные структуры, а именно – Главное управление культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), которое в пределах своих полномочий предоставляет разрешение на использование символики, и государственные налоговые органы, которые взимают местный сбор.

Среди ожидаемых результатов принятия этого нормативного акта – исключение возможности злоупотреблений и не оправданных промедлений со стороны должностных лиц государственных органов в выдаче разрешительного документа и уплаты местного сбора, что позволит увеличить объем поступлений в бюджет города Киева, а также уменьшение социального напряжения между органами власти и субъектами ведения хозяйства.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2009 г. киевская власть сообщила о подготовке для утверждения на сессии горсовета расширенного перечня символики Киева, за использование которой придется платить городской сбор зарегистрированным как физическим, так и юридическим лицам, а также соответствующее положение о его взыскании.

22 декабря председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что Киевсовет планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос о расширении перечня символики Киева, за использование которой взимается налог.

Погода

Завтра в южной части Украины и в восточных областях существенных осадков не ожидается. На остальной территории временами снег и мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. В Украине временами туманы, на дорогах, кроме южной части, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части и в Карпатах местами порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и в южной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, в Крыму 12-17° тепла.

В Киевской области в субботу ожидается снег и мокрый снег, слабый гололед. Временами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

(УНИАН)