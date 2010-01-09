Литвин: Крым должен получить хозяйственную самостоятельность

Крымской автономии нужно предоставить хозяйственную самостоятельность для развития региона, считает кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«Автономия должна получить полную хозяйственную самостоятельность. Как минимум, на пять лет, чтобы обеспечить реализацию тех возможностей, которые есть в Крыму, и чтобы развить инициативы», - сказал В.ЛИТВИН в пятницу вечером в эфире гостелерадиокомпании «Крым», передает корреспондент УНИАН.

Кандидат в президенты отметил, что перед принятием закона о предоставлении Крыму хозсамостоятельности, нужно выполнить три условия: прозрачно сформировать власть в автономии, подавить криминалитет на полуострове и провести инвентаризацию крымской земли.

«Главное - выборы должны проводиться исключительно по мажоритарной системе. Люди должны контролировать депутатов, начиная от Верховной рады Крыма и заканчивая сельским, поселковым советом», - заявил В.ЛИТВИН. Он подчеркнул, что в автономии право баллотироваться в депутаты должны иметь «только люди, которые проживают в Крыму». «Не надо допускать появления «смотрящих», которые в Крыму не живут, корней (в автономии) не имеют, но приедут в Крым для того, чтобы под шумок быть избранными и дерибанить Крым», - сказал он.