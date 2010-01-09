Количество жертв гриппа и ОРВИ в Украине увеличилось

Количество жертв гриппа и ОРВИ в Украине по состоянию на вечер пятницы увеличилось до 882 человек, из них 23 за последние сутки. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

По информации ведомства, среди погибших за последние сутки двое беременных.

Также сообщается, что наибольшее количество жертв зафиксировано в Запорожской и Харьковской областях - по 3 человека.

По данным министерства, эпидемический порог превышен в 12 областях. Относительно благополучная эпидситуация наблюдается только в 9 областях, городе Киеве и Севастополе.

Общее количество заболевших с начала эпидемии (29 октября 2009 года) составило 3 млн. 987 тыс. 959 человек, за последние сутки 22 тыс. 858 человек.

Минздрав не дает оперативных данных по случаям заболевания пандемическим гриппом А/H1N1.