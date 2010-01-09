Суд отказал Тимошенко в удовлетворении иска к ЦИК

Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО против Центральной избирательной комиссии относительно решения комиссии о голосовании избирателей на дому и внесения изменений в списки избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Таким образом, Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность соответствующего решения ЦИК с одной стороны, а с другой стороны абсолютную безосновательность обвинений в адрес ЦИК, которые прозвучали от одного из кандидатов на прошлой неделе», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 января ЦИК принял решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, который подтверждает, что он не может передвигаться самостоятельно. За это решение проголосовали 8 членов ЦИК, 4 – «против» и двое воздержались.

5 января кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о намерении обратиться в суд с требованием отменить это решение Центральной избирательной комиссии.