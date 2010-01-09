Первый визит в новом году Порошенко совершит в Испанию

Свой дипломатический сезон в новом году Украина откроет визитом министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО в Королевство Испания 10-11 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, глава украинского дипломатического ведомства станет одним из первых высокопоставленных должностных лиц, кто посетит Мадрид после того, как Испания официально приступила к председательству в Европейском Союзе.

В центре внимания переговоров с министром иностранных дел Испании и другими представителями правительства страны будут приоритеты взаимодействия во время председательства Испании в ЕС, в том числе по вопросам заключения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласования графика политического диалога в первой половине текущего года, по либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Важным приоритетом встреч станет обсуждение путей улучшения социального положения украинской общины, проживающей в Испании, а также предоставление дополнительного импульса торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран.

По итогам переговоров планируется подписание отдельных двусторонних документов.

Ожидается, что в рамках визита министр встретится с руководством и членами Испанской конфедерации предпринимательских организаций, которая объединяет ведущих представителей испанского бизнеса. Предусмотрена также встреча министра с многочисленной украинской диаспорой, которую П.ПОРОШЕНКО торжественно поздравит с новогодними и рождественскими праздниками.