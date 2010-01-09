Главное на 9 января

Новости ТЭК

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ раскритиковал польское правительство за согласованный с Российской Федерацией новый газовый договор, который - по его мнению - ведет к укреплению зависимости поляков от газовых поставок из РФ.

Об этом говорится в сообщении канцелярии польского президента, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Президент напомнил, что в ноябре прошлого года он направил письмо главе польского правительства Дональду ТУСКУ, который является его главным политическим конкурентом на выборах президента Польши в 2010 году, в котором просил разъяснить условия согласованного с россиянами договора.

"Полученные ответы нельзя признать удовлетворяющими. До сих пор нет убедительного ответа, почему контракт с Газпромом должен действовать так долго - вплоть до 2037 года? Почему не обратились за помощью Европейского Союза", - отметили в канцелярии.

Л.КАЧИНСКИЙ отметил, что Лиссабонский договор, который он подписал в прошлом году, предусматривает принцип энергетической солидарности 27 государств ЕС.

Польский президент выразил надежду, что в ближайшее время будет решена проблема с дополнительными доставками газа в Польшу, которая с 2009 года не получает 25% газового импорта.

"В то же время (он надеется), что это не произойдет за счет нашей безопасности", - отметили в канцелярии.

"Президент обеспокоен, что ценой за краткосрочное решение проблем дефицита газа могут быть долгосрочные уступки - углубление и укрепление энергетической зависимости от одного поставщика", - добавили в канцелярии.

Лех КАЧИНСКИЙ 14 января примет участие в энергетическом саммите, посвященном развитию проекта евроазиатского нефтетранспортного коридора, который состоится в Батуми (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского президента, в саммите планируют принять участие также Президенты Украины, Азербайджана, Грузии и Литвы.

Поставки туркменского природного газа в Россию возобновляются в субботу, 9 января. Об этом сообщил информированный источник в Государственном концерне «Туркменгаз».

Как передает Газета.Ru, ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что поставки туркменского газа в Россию должны возобновиться утром 9 января.

«9 января в 10 часов утра начнется поставка газа из Туркмения. Все спорные вопросы в отношении поставок были сняты», - заявил он.

Украина и Евросоюз

Испания официально приняла эстафету председательства в Европейском союзе на ближайшие 6 месяцев. Как передает ИТАР-ТАСС, на состоявшейся в Мадриде в Королевском оперном театре торжественной церемонии председатель испанского правительства Хосе Луис Родригес САПАТЕРО в присутствии короля Испании ХУАНА КАРЛОСА I и других членов королевской семьи принял из рук министра иностранных дел Швеции Карла БИЛЬДА символическую эстафетную палочку председательства в ЕС.

Выступая на церемонии, испанский премьер заявил, что его страна "отдаст все силы, чтобы достойно выполнить почетную миссию". Среди важнейших задач предстоящего периода Сапатеро выделил преодоление экономического кризиса и борьбу против роста безработицы. Он также подчеркнул, что Испания в решении этих и других стоящих перед Евросоюзом задач будет работать в тесном контакте с присутствовавшими на церемонии президентом ЕС Херманом Ван РОМПЕЕМ, председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом БАРРОЗУ, президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ и руководителями других европейских структур.

Церемония официального вступления Испании на пост председателя ЕС завершилась символической фотографией испанского премьер-министра Л.Р.САПАТЕРО и президента ЕС Ван РОМПЕЯ, принимающих вдвоем эстафетную палочку председательства в ЕС от Швеции, которая выполняла эту миссию последние полгода.

За несколько часов до церемонии Л.Р.САПАТЕРО, Ван РОМПЕЙ и Ж.БАРРОЗУ обсудили подготовку чрезвычайной встречи в верхах по вопросам экономики и занятости, намеченную на 11 февраля в Брюсселе.

Свой дипломатический сезон в новом году Украина откроет визитом министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО в Королевство Испания 10-11 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, глава украинского дипломатического ведомства станет одним из первых высокопоставленных должностных лиц, кто посетит Мадрид после того, как Испания официально приступила к председательству в Европейском Союзе.

В центре внимания переговоров с министром иностранных дел Испании и другими представителями правительства страны будут приоритеты взаимодействия во время председательства Испании в ЕС, в том числе по вопросам заключения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласования графика политического диалога в первой половине текущего года, по либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Важным приоритетом встреч станет обсуждение путей улучшения социального положения украинской общины, проживающей в Испании, а также предоставление дополнительного импульса торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран.

По итогам переговоров планируется подписание отдельных двусторонних документов.

Ожидается, что в рамках визита министр встретится с руководством и членами Испанской конфедерации предпринимательских организаций, которая объединяет ведущих представителей испанского бизнеса. Предусмотрена также встреча министра с многочисленной украинской диаспорой, которую П.ПОРОШЕНКО торжественно поздравит с новогодними и рождественскими праздниками.

(УНИАН)