В Китае из-за сильных снегопадов пострадали свыше 260 тыс. человек

Свыше 260 тыс. человек пострадали в результате мощных снегопадов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, что на северо-западе страны.

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным Министерства гражданской администрации КНР, обильные снегопады разрушили почти 800 жилых домов в регионе, еще свыше 4,8 тыс. домов получили повреждения. К настоящему времени сообщается об одном погибшем в результате снежной бури. Властям пришлось в экстренном порядке эвакуировать 5 тыс. 435 человек.

Местные власти выделили на борьбу с последствиями удара стихии порядка 15 млн. юаней (2,2 млн. долл). В наиболее сильно пострадавшие районы направлены специальные рабочие группы спасателей.