Тимошенко обжалует результаты выборов

Кандидат в Президенты Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении обжаловать результаты выборов при наличии доказательств фальсификации.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире «5-го канала» в воскресенье.

«Если будут выявлены фальсификации, если мы не сможем удержать часть продажного ЦИК, если мы не сможем защитить честные результаты и докажем, что были фальсификации – мы будем в суде. И будем защищать страну от второго нашествия, простите, всей этой, олигархической саранчи. Можно съесть все, но страну нам нужно защитить и сберечь. Вот в чем дело», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты подчеркнула, что будет продолжать свою борьбу до тех пор, пока на выборах в Украине не будет затрагиваться вопрос о фальсификации результатов голосования, о выдвижении в кандидаты в Президенты представителей олигархии, о заангажированности средств массовой информации, чтобы можно было без стыда «смотреть в глаза мира».

«Я не оставлю эту борьбу, пока мы не сможем построить европейские порядки, правила, Европу в Украине», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, легитимность результатов выборов все же должна быть подтверждена определенным выбором людей. «Я верю в то, что в этот раз будет победа тех сил, которые хотят видеть Украину именно европейской, стабильной, зажиточной, там, где власть – слуга, а не хозяин, где нет олигархии. Каждый человек хочет видеть такую страну, поэтому и выбор будет убедительный и четкий в интересах именно такой Украины», - прибавила она.

Кандидат в Президенты также прогнозирует, что на следующий день после объявления результатов в стране не будет противостояния. «Не думаю, что у нас будут какие-то большие баталии и какие-то большие противостояния. У меня сейчас ощущение и создается уверенное впечатление, что победа именно такой Украины, которую мы хотим видеть – она будет. И будет достойной без какой-либо суматохи и суеты", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.