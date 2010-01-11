Фракция БЮТ потребует внеочередного созыва ВР

Кандидат в Президенты Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ будет требовать внеочередного созыва заседания Верховной Рады для рассмотрения вопроса о голосовании на дому.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире «5-го канала».

«Скорее всего, мы на будущей неделе будем сзывать Верховную Раду для безотлагательного рассмотрения этого вопроса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты считает, что решение Центральной избирательной комиссии о возможности голосовать на дому на основании личного заявления без документального подтверждения о состоянии здоровья создает большой риск для фальсификации результатов выборов.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что отказ Киевского апелляционного административного суда рассмотреть соответствующее исковое заявление является свидетельством «продажности судей».

«Я обратилась в суд и, как и все граждане Украины, столкнулась с продажностью украинских судьей, которые не имеют права называться судьями», - отметила она.

Кандидат в Президенты также сообщила, что по поводу достоверности фальсификаций результатов выборов обратилась к ОБСЕ, а также к действующему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, все должны объединить усилия, чтобы не допустить фальсификаций на выборах Президента