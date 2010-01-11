ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 января

Украинские СМИ

Издание «Сегодня» в материале «Рост цен в 2009 году – как по заказу Тимошенко» пишет - Госкомстат подсчитал, на сколько выросли цены в декабре и за 2009 год в целом. Оказалось, за месяц все подорожало в среднем лишь на 0,9%...

http://www.segodnya.ua/news/14106044.html

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«Газета по-киевски» в материале «Три сценария для гривни» пишет – издание рассмотрело варианты того, что будет с курсом после выборов. Самый вероятный – нацвалюта медленно, но уверенно укрепляется…

http://mycityua.com/articles/city/2010/01/11/083343.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Снег доказал: киевлян не уважают» пишет - жителей Киева ни во что не ставят не только власти и коммунальщики. Непогода показала – частники тоже не хотят и палец о палец ударить, когда нужно по-настоящему потрудиться для людей, их же клиентов…

http://mycityua.com/articles/city/2010/01/11/073915.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Убитая птица» пишет - россияне могут больше не увидеть американских куриных окорочков: в ножках Буша слишком много хлора, поэтому с 1 января их ввоз запрещен. Импортеры обещают дефицит и рост цен на мясо птицы, российские производители говорят, что нам и своей птицы хватит…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/11/222597

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«Известия» в публикации «Модернизация без увольнений» подает интервью вице-премьер РФ Александра Жукова, который рассказал изданию о том, как победить безработицу…

http://izvestia.ru/economic/article3137183/

(УНИАН)