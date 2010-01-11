Анонс на 11 января

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Состоится пресс-конференция представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского на тему: «Энергетическая безопасность Украины: прогноз на 2010 год» («Главред-медиа», ул. Сретенская, 2/8). Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: (068) 346 39 41.

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Отсутствие бюджета: о чем молчит колокол?». Приглашены: Михаил Папиев, народный депутат Украины; Ксения Ляпина, народный депутат Украины; Борис Кушнирук, экономический эксперт («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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14-00 - Состоится пресс-конференция народного депутата Украины, министра финансов оппозиционного правительства Николая Азарова на тему: «Итоги 2009 года: конец мифа об эффективности правительства Тимошенко» (гостиница InterContinental, ул. Большая Житомирская, 2-а, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 050 335-42-88, 093 160-21-09.