Турчинов угрожает “настоящим Майданом”

Председатель избирательного штаба кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что в случае массовых фальсификаций граждане выйдут на “настоящий Майдан”, и не советует политическим оппонентам играть этими понятиями.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в эфире Тві, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Если результаты (выборов) будут объективными, мы примем любой результат, потому что это волеизъявление наших граждан. Другой вопрос, если снова попробуют фальсифицировать выборы, попробуют делать массовые фальсификации и, к сожалению, последние решения регионалов в ЦИК могут это засвидетельствовать, тогда я думаю, что это уже наш вопрос организационный, тогда люди снова защитят свой выбор, и я бы очень советовал представителям Партии регионов не баловаться в эти дела», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

«Готовит акции (протеста) заранее тот, кто готовится проигрывать», - сказал он, комментируя намерения Партии регионов организовать антимайдан в Киеве.

«Имея реальные социологические исследования, прогнозы, «регионы» понимают, что победа для них – очень призрачная, именно поэтому они готовятся блокировать Верховную Раду, ЦИК, подали заявку на пикетирование Верховного суда, Высшего админсуда, то есть они готовят попытку силовым путем изменить волеизъявление», - не исключает первый вице-премьер-министр правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что настоящий майдан возможен лишь тогда, когда нарушаются конституционные права граждан. «Искусственные майданы невозможны, это будет неискренне и нерезультативно», - сказал он.

Касаясь вопроса его отношений с Ю.ТИМОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ признался, что у них возникают конфликты, но они «локальные», при этом главное, что у обоих политиков совпадают подходы относительно развития страны. «Да, мы можем критиковать друг друга, Юлия Владимировна очень жестко меня критикует как руководителя штаба, я недорабатываю по многим вопросам, это объективно», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Однако он не конкретизировал, что имеется в виду.

«Но и я могу критиковать, с чем-то не соглашаться. Может, она (Ю.ТИМОШЕНКО) слишком эмоциональная», - сказал А.ТУРЧИНОВ.