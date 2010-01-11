Тигипко не поддержит ни Тимошенко, ни Януковича

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО заявляет, что не готов в будущем поддерживать ни Юлию ТИМОШЕНКО, ни Виктора ЯНУКОВИЧА, “поскольку они не работают, а только обливают друг друга грязью”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом кандидат в Президенты заявил на брифинге во время посещения шахты «Белореченская» в Луганской области.

На вопрос, планирует ли он в будущем поддержать Ю.ТИМОШЕНКО или В.ЯНУКОВИЧА, С.ТИГИПКО ответил, что не готов этого сделать, поскольку слышит от них лишь пустые обвинения в адрес друг друга.

«Обливать друг друга грязью – дело нехитрое. Покажите, что вы умеете сделать, объясните, почему вы, работая премьер-министрами уже по два раза, имея за спиной большинство в парламенте, ничего не сделали полезного для страны», – сказал С.ТИГИПКО.