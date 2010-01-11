Главное на 11 января (день)

Хроника дня

*** Погода: Завтра в Украину вернутся снег и мороз Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине 12 января будет облачная погода. В западных и северных областях ожидается снег (на севере - небольшой); температура ночью и днем - 1-6° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах - 7-9° мороза. На остальной территории - дождь и мокрый снег; температура на протяжении суток - от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях днем - до 6° тепла. В Крыму дождь, в горах с мокрым снегом; температура ночью - 2-7° тепла, днем - 5-10°. На дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица. Ветер восточный (в западных областях северо-западный), 7-12 м/с, в Крыму и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток - 1-6° мороза.

В Киеве облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток - 1-3° мороза.

Промышленность: Российские Evraz и "Металлоинвест" купили контрольный пакет ИСД Группа российских инвесторов во главе с бывшим акционером Evraz Александром Катуниным приобрела контрольный пакет акций украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). По данным источников, близких к сделке, конечными покупателями компании станут акционеры российских "Металлоинвеста" и Evraz, пишет газета "Коммерсант".

О продаже 50% плюс две акции ИСД российским инвесторам сообщил сам украинский холдинг 8 января. Как говорится в сообщении ИСД, покупателями стала "группа российских инвесторов" во главе с владельцем швейцарского трейдера Carbofer и бывшим совладельцем российской Evraz Александром Катуниным. Сделка завершилась 31 декабря, ее профинансировал Внешэкономбанк (ВЭБ)

За несколько дней до официального объявления о закрытии сделки о ней сообщила The Financial Times, по данным которой, покупателями контрольного пакета ИСД стали Evraz Group и совладелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов.

Сам Александр Катунин отказался назвать "Коммерсанту" покупателей ИСД, отметив лишь, что среди них "есть два крупных", не уточнив, кто они. По данным The Financial Times и источников "Коммерсанта", до конца года могут быть проданы и оставшиеся 49,99% акций ИСД. Александр Катунин этого также не подтверждает. Пока пакет принадлежит действующим акционерам Сергею Таруте и Олегу Мкртчяну, в то время как один из основателей ИСД, советник премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Виталий Гайдук, вышел из состава акционеров, говорится в сообщении ИСД.

ИСД основан в 1995 году, в состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат и Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского на Украине, комбинат Dunaferr в Венгрии и ISD-Huta Czestochowa в Польше. Объем производства стали в 2008 году составил 9,9 млн тонн.

Александр Катунин до 2004 года был одним из акционеров Evraz Group, сейчас владеет трейдерской компанией Carbofer General Trading, зарегистрированной в Люксембурге. Объем продаж в 2008 году - 9,7 млн тонн, выручка - 3 млрд долларов. В 2007 году Carbofer выкупила у Evraz за 100 млн долларов его сбытовые подразделения в России, а в октябре прошлого года продала обратно бывшему владельцу.

Сделка выгодна для Evraz, она усилит присутствие холдинга на Украине, полагает Ольга Окунева из Deutsche Bank. У холдинга уже есть украинские активы: в конце 2007 года Evraz приобрел ряд металлургических заводов группы "Приват". Заводы ИСД территориально близки к европейским потребителям, что позволит Evraz снизить экспортные издержки, добавляет Денис Нуштаев из "Метрополя". А крупнейший в России производитель железной руды "Металлоинвест" может получить нового крупного потребителя, отмечает аналитик KBC Securities Ukraine Константин Головко: до этого основным поставщиком руды ИСД была украинская группа "Метинвест" Рината Ахметова.

Финансы: Межбанк открылся ростом доллара и евро Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0150/8,0430 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2726/0,2735 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6415/11,6850 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4526/1,4528 долл./евро (среда, 6 января, - 1,4330/1,4332 долл./евро).

В среду, 6 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9825 грн./долл.

Средний курс покупки доллара в комбанках повысился, продажа - без изменений

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн./долл., что на 0,5% дороже, по сравнению с 10 января, продают – по 8,07 грн./долл., курс не изменился со вчерашнего дня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,99-8,04 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1%, по сравнению с 10 января, и сегодня составляет 11,57 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 11,74 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,45-11,67 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-11,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 января, понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2599 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2684 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,02 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,08 грн./долл., курс не изменился.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,04 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,2%, по сравнению с 10 января, и сегодня составляет 11,59 грн./евро, продажи – на 0,9% – до 11,75 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,51-11,67 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 10 января, не изменился и сегодня составляет 0,2568 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4% – до 0,2681 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,99/8,055 грн., евро – 11,47/11,67 грн., рубль – 0,2590/0,2690 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,08 грн., евро – 11,48/11,70 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,99/8,07 грн., евро – 11,45/11,80 грн., рубль – 0,2650/0,2750 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 января, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 11,458475, к российскому рублю – 0,26453.

Доллар и евро на открытии торгов в РФ упали Курс доллара расчетами "завтра" упал на открытии первой валютной сессии года на ММВБ на 79 копеек и составил 29,50 рубля, евро ослабел на 78 копеек - до 42,64 рубля, сообщает РИА Новости. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на 10.07 мск, сократилась на 84 копейки по сравнению с уровнем закрытия последних валютных торгов 2009 года 30 декабря, составив 35,36 рубля.

Курс доллара на закрытии сессии 30 декабря был зафиксирован на отметке 30,29 рубля, евро - на уровне 43,42 рубля.

В первую неделю года китайские банки выдали 88 млрд. долл. кредитов Китайские банки выдали около 600 млрд. юаней ($88 млрд.) в виде новых кредитов в первую неделю 2010 г., согласно данным газеты Economic Information Daily.

Этот всплеск, почти вдвое больший, чем среднемесячный показатель во второй половине 2009 г., может побудить центральный банк наращивать контроль за кредитным сектором, сообщает издание.

Китайские банки традиционно спешат выдать как можно больше кредитов в январе для повышения своего ежегодного процентного дохода. Нынешний всплеск кредитования также связан с опасениями того, что чиновники скоро захлопнут дверь для дешевых займов. Аналитики ожидают, что банки страны выдадут кредитов на 7,5 трлн. юаней в этом году, по сравнению с рекордным уровнем в 9,5 млрд. юаней в 2009 г., сообщает k2kapital.

ТЭК: «Энергоатом» в 2009 году сократил производство электроэнергии на 7,7%

Киев. 11 января. УНИАН. По оперативным данным, в 2009 году НАЭК «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, по сравнению с декабрем 2008 года в декабре 2009 года компания сократила производство электроэнергии на 1,3%, или 103,9 млн. кВт/ч, – до 7,712 млрд. кВт/ч.

В прошлом году Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 28,7% – до 12,214 млрд. кВт/ч; Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 0,2%, до 41,271 млрд. кВт/ч; Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 13,5%, до 16,888 млрд. кВт/ч.

В то же время Хмельницкая АЭС (ХАЭС) за указанный период увеличила производство электроэнергии на 5,9% – до 12,780 млрд. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшей в управление компании в прошлом году, выработано 1,1 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в 2009 году «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 78,010 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 7,8%, или 6,621 млрд. кВт/ч, меньше, чем за 2008 год.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в прошлом году составила 47,9% от общего объема выработки, в декабре – 43,1%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-декабре 2009 года составил 68,4% против 73,9% в 2008 году. При этом по итогам января-декабря 2009 г. наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 78,5%, наименьший – на РАЭС – 49,2%.

За отчетный период на украинских АЭС при классификации событий по шкале INES – аварий и инцидентов не произошло. 20 нарушений в 2009 году оценены по шкале INES уровнем «0» и «вне шкалы». Одно нарушение (незакрытие главного предохранительного клапана ИПУ КД YP21S01 во время плановой проверки работоспособности реальным повышением давления в первом контуре перед пуском энергоблока №3 после ППР из-за подклинивания в седле золотника импульсного клапана YP21S04, произошедшее 22 сентября) находится на дорасследовании, и его уровень по шкале INES не определен.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 559,006 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» планирует, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки - около 87 млрд. кВт/ч.

В 2008 году «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 2,82%, или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 90,111 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Укртатнафта» начала производство бензина, соответствующего стандарту Евро-3 Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), в конце декабря начала производство бензина, который соответствует стандарту Евро-3.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что начало производства бензина, который соответствует стандарту Евро-3, стало возможным, в том числе благодаря эффективному сотрудничеству ЗАО «Укртатнафта» с компаниями Shell Global Solutions и CRI/Criterion Company Ltd.

Согласно заключенному летом 2009 года договору, вышеупомянутые компании осуществили поставку в адрес ЗАО «Укртатнафта» внутренних устройств реакторов, изготовленных по технологии Shell, и современной, высокоактивной катализаторной системы Criterion для реконструкции двух установок - гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7/68 и С-300/1 газо-каталитического производства.

Компания отмечает, что в рамках сотрудничества с компаниями Shell Global Solutions и CRI/Criterion Company Ltd был реализован оптимальный вариант проекта реконструкции установки С-300/1 под процесс гидроочистки вакуумного газойля для установок каталитического крекинга. Примененные технологические решения и реализация ряда организационно-технических мероприятий позволили компании наладить бесперебойное производство товарных бензинов, соответствующих евростандартам, с содержанием серы не более 0,015% или 150 ppm. И с начала 2010 года ЗАО «Укртатнафта» приступает к реализации бензинов с улучшенными экологическими показателями и потребительскими свойствами.

Также в сообщении отмечено, что на данном этапе в ЗАО «Укртатнафта» продолжается активная работа в рамках осуществления первого этапа проекта модернизации производства «Повышение качества бензинов и дизельных топлив». В ходе комплексной модернизации мощностей ЗАО «Укртатнафта» предполагается решение ряда производственных задач, связанных с максимально эффективным использованием имеющегося технологического потенциала и действующих производственных мощностей предприятия, а также строительство новых технологических объектов – установки изомеризации легких бензиновых фракций и установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга.

Напомним, весной 2009 года «Укртатнафта» приступила к производству дизельного топлива, соответствующего стандарту Евро-3, а осенью начала производство дизтоплива, которое соответствует стандарту Евро-4.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Нефть дорожает на фоне рекордных закупок Китая Стоимость нефти в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник выросла до 83,42 доллара на фоне сообщений о росте импорта в Китай в декабре, включая рекордные закупки нефти, а также на фоне ослабления доллара, сообщает РИА Новости.

На 12.58 мск в ходе электронных торгов в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в феврале выросла на 67 центов, или на 0,8%, до 83,42 доллара за баррель. На 13.07 мск нефть марки Brent с февральской поставкой в Лондоне выросла на 75 центов, или на 0,9%, до 81,52 доллара за баррель.

Накануне цена на нефть в Нью-Йорке закрылась на уровне 82,75 доллара за баррель, рост составил 9 центов на фоне волнений инвесторов по поводу поставок топлива из Канады из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе на острове Ньюфаундленд, а также на фоне данных из США, свидетельствующих о неожиданном росте числа сокращений рабочих мест.

В декабре Китай импортировал рекордные 21,26 миллиона тонн нефти. Общий импорт в декабре увеличился на 56%, экспорт вырос на 18% по сравнению с ноябрем. "Мы ожидаем, что рост торговли Китая продолжит рост спроса на нефть", - заявил аналитик Australia and New Zealand Banking Group Серин Лим (Serene Lim).

Транспорт: На автодорогах местами гололедица и снежная каша

По состоянию на 12.00 11 января, над обеспечением проезда автомобильными дорогами Украины работает 977 дорожников, а также 645 единиц техники.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Покрытие на большинстве автодорог государственного значения Украины – мокрое.

Автодороги местного значения в Черкасской и Волынской областях – местами заснежены, в Черниговской области - снежная каша, в Луганской области - местами гололедица, в остальных областях – покрытие мокрое. Проезд обеспечен.

На перевальных участках дорог в Карпатах – местами небольшие дожди. В АР Крым на Грушевском перевале (дорога Грушевка–Судак) - небольшой дождь, на Ангарском перевале (дорога Симферополь – Ялта) - без осадков. Проезд обеспечен.

На дороге М-05 Киев–Одесса – местами дождь, покрытие дороги мокрое. Проезд обеспечен.

В Харькове началась забастовка работников «Горэлектротранса» Сегодня в Харькове полностью не работает городской электротранспорт – на маршрут не вышли трамваи и троллейбусы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель коммунального предприятия «Горэлектротранс», таким образом водители и кондукторы протестуют против невыплаты зарплат на предприятии.

По словам собеседника агентства, в центре Харькова, неподалеку от городского совета, утром остановилось около 30 трамваев – они расположились на двух самых больших прилегающих магистральных линиях – на Московском проспекте и площади Розы Люксембург. Вскоре под стенами мэрии должна начаться акция с требованиями выплаты зарплат.

В профкоме предприятия подтвердили информацию о задолженности, но не уточнили детали акции, отметив, что она носит «стихийный характер».

Накануне представители предприятия и общественных организаций в своих заявлениях по телевидению сообщили о том, что с понедельника, 11 января, коллектив «Горэлектротранса» начнет новую бессрочную акцию протеста с требованиями полной выплаты зарплат.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2009 года коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженности по зарплате. Акция была приостановлена после частичных выплат, смены руководителя предприятия и обещаний городской власти принять меры для нормализации ситуации.

АПК: С 1 января Россия запретила ввоз американской курятины

C 1 января Роспотребнадзор снизил предельное содержание хлора в растворе для обработки тушек птицы с 200 мг на 1 кубометр до 50 мг. Новые санитарные нормы были утверждены еще в середине 2008 года, но производители попросили тайм-аут на подготовку.

По словам руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, большая часть российских предприятий успела провести переоснащение, перейдя с водяной технологии охлаждения на более современную (и дорогую) воздушную. Сейчас российские предприятия могут производить до 90% мяса птицы без использования хлорсодержащих препаратов.

Крупнейшие экспортеры курятины в Россию - американцы - подготовиться не успели или не захотели. По данным НМА, в 2009 г. на американскую курятину пришлось около 22% российского рынка мяса птицы и 79% импорта (В 2009 году в России продано 3,45 миллиона тонн мяса птицы, импортировано 0,95 млн тонн).

В 2010 году американцы должны были поставить 600 тысяч тонн (77% импорта), но вся эта курятина попала под хлорный запрет: американские нормативы по хлору в несколько раз мягче российских.

Эксперты разошлись во мнении о том, как скажется запрет на рынке. Если поставки мяса птицы из США в ближайшее время не будут возобновлены, российский рынок ждет дефицит и рост цен, предупреждает глава Национальной мясной ассоциации Юшин. По его оценке, мощностей российских производителей недостаточно, чтобы покрыть потребности рынка, а запасов импортной курятины на российских складах хватит на 1,5-2 месяца.

Дефицита и роста цен не будет, возражает Галина Бобылева, гендиректор Росптицесоюза: в IV квартале из-за падения спроса и традиционного роста импорта (до 40% от квот ввозится именно в конце года) на складах скопилось много мяса птицы. Кроме того, в 2010 году российские производители собираются увеличить производство примерно на 300 тысяч тонн, сообщает newsru.

ЧП: В 4-х областях Украины обесточены 244 населенных пункта Сегодня ночью в результате дождя и мокрого снега, порывов ветра, а также срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в четырех областях Украины были обесточены 244 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Житомирской области обесточены 92 населенных пункта, в Волынской – 75, в Черниговской – 53, в Ривненской – 24.

На местах работают бригады облэнерго.

Криминал: КРУ выявило в "Артеке" свыше 300 млн. грн. финансовых нарушений

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму проверяет финансовую деятельность международного детского центра «Артек» (Большая Ялта) за несколько прошлых лет.

Как говорится в переданном УНИАН пресс-службой крымской милиции сообщении, Контрольно-ревизионное управление Украины, проверяя деятельность «Артека», выявило за период с 1 марта 2005 по 1 сентября 2007 года финансовых нарушений на сумму 301,6 млн. грн.

Милиция получила доступ к результатам проверки. «По фактам, выявленным КРУ, проводится дополнительная проверка. Уже сейчас можно констатировать, что милицией Ялты выявлен и официально задокументирован факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму 10 млн. грн.», - говорится в сообщении.

Проверка продолжается.