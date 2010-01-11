Тимошенко обжаловала решение о голосовании на дому

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 10 января обжаловала Украины решение Киевского апелляционного административного суда о возможности избирателей голосовать на дому без предоставления подтверждающих документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам уполномоченный представитель кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Владимир ПИЛИПЕНКО.

По его словам, суд должен на протяжении двух дней рассмотреть жалобу Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 января ЦИК приняла решение, в соответствии с которым для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может передвигаться самостоятельно. За это решение проголосовали 8 членов ЦИК, 4 – «против» и двое - воздержались.

5 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерении обратиться в суд с требованием отменить это решение Центральной избирательной комиссии.

9 января член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что Киевский апелляционный административный суд отказал в удовольствии иска Ю.ТИМОШЕНКО.