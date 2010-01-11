Украина и Евросоюз должны активно сотрудничать

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН хочет активного сотрудничества с Украиной и другими странами-соседями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня, выступая перед депутатами Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Я намерена играть активную роль в Украине, где завершаются президентские выборы и где есть четкие европейские интересы, в том числе в сфере энергетики”, - сказала К.ЭШТОН.

По ее словам, такие страны, как Беларусь, Молдова и страны Южного Кавказа нуждаются в активных обязательствах со стороны Европейского Союза.

Верховный представитель ЕС также назвала важным дальнейшее сотрудничество со странами Средиземноморья, в том числе с целью противодействия нелегальной миграции из стран этого региона в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) 19 ноября 2009 года назначил К.ЭШТОН на должность Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Еврокомиссии.

С сегодняшнего дня в Европарламенте начались слушания кандидатов на должности комиссаров ЕС, которые продлятся до 19 января. 26 января Европарламент планирует определиться относительно нового состава Еврокомиссии.