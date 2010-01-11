ЦИК отказала в регистрации наблюдателям от Грузии

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации официальным международным наблюдателям от Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании ЦИК.

В частности, член ЦИК Юлия ШВЕЦ предложила после перерыва в заседании рассмотреть вопрос регистрации 2011 международных наблюдателей по обращению Посольства Грузии в Украине.

В свою очередь, член ЦИК Тамара АСТАХОВА предложила комиссии принять постановление о регистрации наблюдателей от Грузии в количестве 378 человек, мотивируя это тем, что лишь такое количество обращений из списка предложенных на регистрацию наблюдателей было проверено на наличие необходимых для регистрации документов.

За регистрацию 2011 наблюдателей от Грузии проголосовали только 7 членов ЦИК при минимальном количестве для принятия решения - 8.

При этом сегодня заканчивается срок, в соответствии с календарным планом подготовки и проведения выборов Президента Украины, когда ЦИК может зарегистрировать международных наблюдателей.

Однако председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ отметил, что комиссия сможет вернуться к рассмотрению вопроса регистрации наблюдателей от Грузии в случае, если состоится второй тур выборов Президента Украины.

Как сказал журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, на выборах Президента Украины не будет ни одного наблюдателя от Грузии. Также он не исключил, что это решение может быть обжаловано в суде.

В целом на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 3149 официальных международных наблюдателей на выборах Президента Украины.