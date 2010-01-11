Анонс на 12 января

Состоится открытие Национальной выставки „100 лучших товаров Украины” и Национальной выставки-конкурса детского рисунка „Я хочу жить в качественном мире”. В открытии выставки примет участие первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов (“Украинский дом”, ул.. Крещатик, 2).

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Церемония награждения лауреатов и финалистов Всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) - „100 лучших товаров Украины” 2009 года.

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Начнется бессрочная акция возле Кабинета Министров Украины с требованием реализации Закона, принятого ВРУ 20 октября 2009 года «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» № 1646-VІ. Поддержать участников митинга придут народные депутаты Украины от Партии Регионов Василий Горбаль, Михаил Папиев, Дмитрий Табачник, Игорь Лысов и другие.

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Пресс-конференция народного депутата Василия Грицака и зам.ген.директора по связям со СМИ и общественностью Консорциума «ЕДАПС» Александра Дранникова на тему: “Кража денег из госказны привела к остановке производства документов”.

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Состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко (Украинский дом, ул. Крещатик, 2). Нужна аккредитация. Телефоны: : 255-78-44, 255-74-02 до 12-00 12 января.

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