Главное на 11 января (вечер)

Новости ТЭК

На энергетическом саммите в Грузии 14 января 2010 года будет презентовано последнее технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе трубопровода Одесса – Броды – Плоцк.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил директор компании «Сарматия» Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что последнее ТЭО, подготовка которого была завершена в мае 2009 года, будет впервые презентовано президентам и другим высокопоставленным должностным лицам государств – участниц проекта.

По данным С.СКРИПКИ, в работе саммита планируют принять участие представители Европейской комиссии и Казахстана, которого пытаются вовлечь в участие в проекте.

Директор «Сарматии» отметил, что по итогам саммита прогнозируется подписание двух деклараций: общей итоговой и отдельной относительно проекта ЕАНТК.

С.СКРИПКА сказал, что, кроме проекта снабжения каспийской нефти по маршруту Одесса – Броды – Плоцк, участники планируют обсудить проект «Набукко».

Завод по производству собственного ядерного топливав Украине должен быть построен до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в ходе всеукраинского совещания по вопросам развития ядерно-промышленного комплекса Украины, проводимого в Энергодаре.

«Мы верим в то, что до 2012 года мы сможем построить свой собственный завод по производству ядерного топлива», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что это конкретный срок для окончания строительства завода.

«Я уверена, что мы завод по производству ядерного топлива построим, причем со всеми компонентами, со всеми сырьевыми предприятиями, которые должны будут работать, – то есть весь замкнутый комплекс», - сказала премьер-министр.

Она также сообщила, что на сегодняшний день уже есть подтверждение Казахстана о вхождении Украины в единый межгосударственный центр по обогащению урана.

«Последний саммит СНГ прошел не зря в Крыму, потому что именно там мы ставили вопрос о том, чтобы уже было окончательно принято решение и чтобы Украина вошла в единый центр по обогащению урана на территории СНГ (Международный центр по обогащению урана в Ангарске – УНИАН). Тут у нас ситуация движется, и движется нормально. Главное - навести порядок в собственной стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН уточнил, что Казахстан дал согласие на участие Украины в Международном центре по обогащению урана в конце прошлого года.

«Ранее мы получили согласие от России, а в конце года была получена нота от Казахстана. Сейчас мы будем заниматься оформлением всех организационных процедур», - сказал Ю.ПРОДАН.

С 1 января цена российского газа, поставляемого в Молдову, выросла на 34 доллара с действовавшей в четвертом квартале цены 199 долларов за 1 тысячу кубометров, до 233 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА "Новости".

С 2008 года цены на природный газ, поставляемый Россией Молдове, пересматриваются каждый квартал, согласно договору, заключенному в январе 2007 года "Газпромом" и Кабинетом Министров Молдавии. Срок действия договора - пять лет.

Цена газа в первом квартале 2009 года составляла 339,25 доллара за 1 тысячу кубометров, во втором - 255,71 доллара, в третьем - 186,85 доллара, сообщили в пресс-службе предприятия "Молдова-газ".

В сентябре прошлого года молдавское Агентство по регулированию в энергетике снизило средний тариф на газ для бытовых потребителей на 10,1% - до 3,166 тысячи молдавских леев (256 долларов).

Молдова (без учета Приднестровья) в 2010 году планирует импортировать около 1,2 миллиарда кубометров газа, что примерно на 100 миллионов больше, чем в 2009 году.

По мнению экспертов, удорожание природного газа приведет к увеличению тарифов на энергоносители, и правительство уже рассматривает меры по смягчению экономических последствий подъема цен для социально уязвимых слоев населения.

СП "Молдова газ" создано в 1999 году, "Газпром" владел 50%+1 акцией, Молдова - 35,33%, администрации Приднестровья - 13,44%. В 2005 году Приднестровье заявило в одностороннем порядке о выходе из состава СП и передаче своих акций в доверительное управление "Газпрому". В декабре 2006 года "Газпром" и правительство Молдовы подписали протокол о сотрудничестве до 2011 года, предусматривающий постепенное доведение цен на газ для республики до уровня европейских.

Транспорт

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 19 млн. 15 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение простроченной задолженности ОАО перед бюджетом в размере 6 млн. 646 тыс. грн. на протяжении 1 года с момента перехода права собственности на пакет акций, недопущение появления новой простроченной задолженности, уменьшение дебиторской задолженности, обеспечение безубыточной деятельности предприятия.

Конкурс по продаже акций ОАО «Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" состоится через 50 дней со дня его объявления.

Финансы

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 января, повысился на 2,88% – до 611,93 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 94 млн. 579 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,93% – до 1589,72 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. 993 тыс. грн.

Министерство финансов Украины завтра проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года и 23 ноября 2011 года. Номинал облигаций – 1 тыс. грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0150/8,0430 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0035/8,0180 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли – 8,0235/8,0385 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2726/0,2735 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2720/0,2727 грн./рубль. К закрытию цены составили 0,2624/0,2629 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 29,3975 рубля за доллар (-0,8175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4405/1,4545 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6415/11,6850 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,6170/11,6415 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 11,6550/11,6830 грн./евро.

(УНИАН)