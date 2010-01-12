ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 января

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Закон бутерброда: Согласно "Индексу БигМака" гривня недооценена», в котором пишет - курс гривни должен быть выше нынешнего на 51% и составлять 3,91 грн. за доллар. Об этом свидетельствует "Индекс БигМака", в очередной раз подсчитанный журналом The Economist…

http://delo.ua/biznes/ukraina/zakon-buterbroda-soglasno-indeksu-bigmaka-grivnja-nedoocenena-135977/

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Также «Дело» в материале «Обзор рынка недвижимости Киева: итоги 2009 года» пишет - прошедший 2009 год был одним из самых сложных для киевского рынка недвижимости. Глубокий кризис в экономике и государстве привел к резкому сокращению количества сделок и падению цен на жилье…

http://delo.ua/biznes/rynki/obzor-rynka-nedvizhimosti-kieva-itogi-2009-goda-135961/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогаз» рассказал кредитную историю» пишет – из-за неплатежей населения и ТКЭ в 2010 году "Нафтогаз Украины" будет вынужден увеличить свою кредиторскую задолженность еще на $4 млрд, до рекордной за все время существования компании суммы – $11 млрд. Эксперты считают такой размер задолженности при прогнозируемой выручке критичным для компании, что может отразиться на ее возможности привлекать заемные средства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1302300&IssueId=7000343

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Антонову» нарисовали безоблачную картину» пишет – самолеты корпорации "Антонов" пользуются спросом. О желании приобрести машины на общую сумму $200 млн. заявили в Лаосе, ОАЭ и Египте. Проблема заключается лишь в том, что выполнение этих заказов требует не менее $150 млн., получить которые корпорация сможет лишь с помощью государства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1302296&IssueId=7000343

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«Украинская правда» в публикации «Дело об украинской демократии» пишет – центральный и единственно важный сюжет президентских выборов-2010 в Украине - это демократия. Удастся ли сохранить совершенно реальные демократические достижения Оранжевой революции в условиях, когда оба фаворита президентской гонки могут считаться кем угодно, только не демократами? Вот в чём вопрос…

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/4b4b168d4b1cc/

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«Газета по-киевски» в материале «Зимняя «резина»: сухо и гламурно» пишет – кто сказал, что резиновые сапоги нужно покупать в «дождливую пору года – весной или осенью? «Вдохновленные» снежно-водяной кашей под ногами, мы убедились в обратном…

http://mycityua.com/articles/city/2010/01/12/074047.html

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Издание «Сегодня» в публикации «ЕС отказал в поддержке нашим кандидатам» пишет - Европа окончательно отстранилась от участия в украинских выборах. МИДы трех ведущих стран континента — Германии, Франции и Великобритании — официально заявили, что не поддерживают ни одного кандидата в президенты Украины…

http://vybory2010.segodnya.ua/vnews/14106386.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Начали за здравие» пишет – российские акции с лихвой компенсировали вынужденный простой: вчера индекс РТС прибавил 7,5% - максимальный рост среди мировых фондовых рынков с начала года. Укрепился и рубль - на 90 коп. Рост продолжится, уверены эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/12/222684

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Издание «Известия» в публикации "Лед. Мороз. Русский реактор" подает репортаж с атомного ледокола "Ленин"...

http://www.izvestia.ru/special/article3137145/

(УНИАН)