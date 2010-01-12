Розничные продажи в Великобритании выросли на 4,2%

Британский консорциум ритейлеров объявил в понедельник, что сектор розничных продаж в стране в декабре показал наибольший рост за последние 8 лет, сообщает k2kapital.

На фоне восстановления потребительской уверенности продажи в магазинах, открытых более года, выросли за отчетный период на 4,2%, что превысило ожидания отраслевых экспертов.

Подобному росту во многом способствовали чрезвычайно плохие показатели декабря 2008 г., когда мировая экономика переживала последствия краха банка Lehman Brothers. Говард Арчер (Howard Archer), экономист IHS Global Insight, заявил между тем, что розничные расходы в декабре укрепят уверенность, что экономика Великобритании вышла из рецессии со значительным увеличением в объеме в четвертом квартале 2009 г.

Консорциум предупредил, что не стоит ждать от сектора выдающихся результатов в этом году вследствие сохраняющейся неопределенности в экономической сфере.