Еврозона. В ІІІ кв. 2009 г. ВВП стран Еврозоны вырос на 0,4%

Еврозона. В третьем квартале 2009 года ВВП стран Еврозоны вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время, по сравнению с третьим кварталом 2008 года ВВП стран Еврозоны упал на 4%.

Комментарий. Медленно, но ВВП в Европе растет. Поэтому все отмечают положительную тенденцию и заявляют о выходе из кризиса, но в тот же момент замечают, что быстрого роста экономики Европы в ближайшее время не предвидится.