США/Еврозона. Безработица растет
10:52, 12 января 2010Разное
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США. В декабре 2009 года уровень безработицы в США составил 10%.
Еврозона. В ноябре 2009 года уровень безработицы вырос на 0,1 п.п. и составил 10%.
Комментарий. Проблема безработицы и что с ней делать стала главной проблемой американской и европейской экономики. На 2010 год главная задача - добиться существенного снижения уровня безработицы, так как без этого невозможно будет говорить о восстановлении мировой экономики.
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