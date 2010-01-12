США/Еврозона. Безработица растет

США. В декабре 2009 года уровень безработицы в США составил 10%.

Еврозона. В ноябре 2009 года уровень безработицы вырос на 0,1 п.п. и составил 10%.

Комментарий. Проблема безработицы и что с ней делать стала главной проблемой американской и европейской экономики. На 2010 год главная задача - добиться существенного снижения уровня безработицы, так как без этого невозможно будет говорить о восстановлении мировой экономики.