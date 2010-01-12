Во Франции промпроизводство в ноябре выросло на 1,1%
11:15, 12 января 2010Разное
0
Франция. В ноябре 2009 года объем промышленного производства вырос на 1,1% по отношению к предыдущему месяцу. В годовом исчислении промпроизводство в ноябре 2009г. снизилось на 7,4%.
Комментарий. По сравнению с другими европейскими странами, рост промышленного производства во Франции смотрится привлекательно. Хотя, по сравнению с Китаем или Бразилией этот показатель очень низкий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter