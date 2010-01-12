В Англии базовый индекс цен производителей в декабре вырос на 0,7%
11:20, 12 января 2010Разное
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Великобритания. В декабре 2009 года базовый индекс цен производителей вырос на 0,7%, по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом исчислении рост составил 2,6%.
Комментарий. Для английской экономики рост цен - надежда, что спрос возрождается. И хотя он во многом отражает девальвацию фунта стерлинга, но само его наличие внушает доверие к экономике страны.
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