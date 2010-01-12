Китай – мировой лидер по экспорту

Китай. По итогам января-ноября 2009 года экспорт Китая составил 1,07 триллиона долларов. КНР признана мировым лидером по объемам экспорта.

Комментарий. Эта новость не столько радует, сколько настораживает. В условиях кризиса экономика Китая очень быстро росла, что вызывает вполне обоснованные опасения, что такое положение дел может создать «основу» для нового локального азиатского кризиса.